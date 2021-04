Laut Landespolizeidirektion Salzburg waren die Damen bis Freitagfrüh bei ihm.

Unstimmigkeiten bei Bezahlung von Damenbesuch

Es habe anschließend Unstimmigkeiten bei der Bezahlung ihrer Dienstleistung gegeben, hieß es am Montag. Eine der Frauen habe daraufhin einen Mann kontaktiert, der gemeinsam mit fünf weiteren in der Nacht auf Samstag bei dem 32-Jährigen eingebrochen haben soll. Ob der Anruf der Frau der alleinige Grund für den Überfall war und ob die Frauen und alle Täter bzw. Opfer und Täter sich kannten, werde noch ermittelt. Alle Männer sowie eine der Frauen sind rumänische Staatsbürger.

FMT-Pictures/MW In diesem Apartmenthaus in Wals-Siezenheim haben in der Nacht auf Karsamstag sechs Täter einen 32-Jährigen überfallen. Das Opfer hatte zuvor Damenbesuch.

Festnahmen nach Apartment-Überfall in Wals

Vier der Verdächtigen - im Alter von 22 bis 41 Jahren - wurden am Samstag um 1.00 Uhr bei einer Kontrolle am Grenzübergang Laufen (Lkr. BGL) festgenommen und sitzen vorerst in Deutschland in Haft. Nach den beiden anderen wurde am Montag noch gefahndet. Die Gruppe soll das Opfer attackiert und mit einem Messer bedroht haben, um an das Geld - einen mittleren fünfstelligen Betrag in bar - im Safe zu kommen. Der 32-Jährige trug eine blutende Kopfwunde davon, die Täter flüchteten in zwei Autos.

(Quelle: APA)