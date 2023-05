„Car(e) and share!“ nennt Sophie Huber-Lachner ihr Mobilitätsprojekt, das im März vom Land Salzburg mit dem „Energieschub“ ausgezeichnet wurde. Die Carsharing-Idee aus Schleedorf (Flachgau) leistet demnach – neben neun weiteren ausgezeichneten Agenda-21-Projekten – einen „wichtigen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft im Bundesland Salzburg“. Wir haben uns das zukunftsweisende Modell, das ab Juni in die Testphase geht, genauer angesehen.

"Ein Zweitauto ist konkurrenzlos praktisch"

„Bei uns auf dem Land ist es vor allem das Zweitauto, um das es geht“, erklärt Huber-Lachner beim SALZBURG24-Besuch in Schleedorf. Sie selbst war bis letzte Woche noch Zweitautobesitzerin und weiß: „Wenn ein Auto vor der Tür steht, dann nutzt man es einfach. Und das für jeden noch so kurzen Weg.“ Ein Zweitauto sei – vor allem für eine Familie mit Kindern – einfach „konkurrenzlos praktisch“, sagt die 42-jährige Mutter und fügt an: „Doch gleichzeitig ist es unwirtschaftlich und unökologisch.“ Mehrere hundert Euro im Monat müsse man für ein zweites Auto im Haushalt schon aufbringen, wenn man Anschaffung, Reparaturen, Versicherung und Sprit zusammenrechnet. Will man also der Haushaltskassa und Umwelt Gutes tun, so macht es durchaus Sinn, auf ein Zweitauto zu verzichten. Aber wie?

Bürgermeister, Autohaus und Verein unterstützen Idee

Diesem „Wie“ und vor allem der Frage, wie klimafreundliches Mobilitätsverhalten gerade am Land funktionieren kann, hat sich Huber-Lachner schließlich gestellt. „Ich wollte eigentlich schon immer weg vom Zweitauto, habe dann das Carsharing-Angebot in Obertrum ausprobiert und schließlich – wissend, dass eigentlich schon alles da ist – den dahinterstehenden Verein kontaktiert“, erzählt Huber-Lachner. Der Verein s-mobil wurde vor zwölf Jahren aus einer Charsharing-Initiative heraus gegründet und betreut derzeit 13 Autos ins sechs Flachgauer Gemeinden. Schnell wurde klar, Schleedorf soll die siebente werden. „Meine Rolle war es dann, den Verein, unseren Bürgermeister und Obmann des Ortsentwicklungsvereins „Zukunftsdorf Schleedorf“, Hermann Scheipl, und Franz Binder vom Autohaus zusammenzubringen. Und das hat geklappt, alle ziehen an einem Strang“, freut sich Huber-Lachner.

Carsharing-Testphase startet im Juni

Nun wird ab Anfang Juni ein Opel Corsa, der zunächst beim Autohaus Binder in Schleedorf seinen Standort findet, die drei bis sechsmonatige Testphase begleiten. „Wenn alles erfolgreich läuft, wollen wir auf ein elektrisches Auto umsteigen.“ Der Pkw sei vor allem für Kurzstecken gedacht und könne nach einmaliger Registrierung auf s-mobil praktisch über eine App gebucht werden. Über den integrierten Bordcomputer werden die Buchungsdetails und gefahrenen Kilometer automatisch aufgezeichnet, lästiges Fahrtenbuchschreiben fällt weg. „Es war mir sehr wichtig, dass wir technisch auf dem neuesten Stand einsteigen, um keine zusätzlichen Hürden zu schaffen.“

Ein Kilometer kostet 0,40 Cent, dazu kommt eine Stundenpauschale von 0,50 Cent. Bucht man das Auto beispielsweise für zwei Stunden und fährt damit 30 Kilometer, kostet das 13 Euro. Langstrecken sind entsprechend teurer. „Damit soll die Grundressource Auto wieder achtsamer genutzt werden“, so die 42-Jährige, die das Zweitauto der Familie inzwischen gegen ein klappbares E-Bike eingetauscht und so auch wieder Platz im Carport geschaffen hat.



SALZBURG24/Schuchter Die Initiatorin des Carsharing-Modells in Schleedorf, Sophie Huber-Lachner, freut sich nach dem Verkauf des Zweitautos über den nun frei gewordenen Platz unterm Carport.

Carsharing als Baustein der Mobilitätswende

Um eine echte Mobilitätswende auch auf dem Land zu schaffen sei das Carsharing ein guter Baustein und für die Zukunft brauche es unterschiedlichste Formen nachhaltiger Fortbewegungsmöglichkeiten für alle Zielgruppen. „Doch wenn wir den öffentlichen Verkehr einfach nur schlecht nutzen, weil wir ein Zweitauto vor der Haustüre stehen haben, dann wird sich da auch nicht viel ändern“, ist Huber-Lachner überzeugt. Außerdem sei man ohne zweites Auto automatisch offener für andere Möglichkeiten und hinterfrage das eigene Mobilitätsverhalten: Wann fahre ich mit dem Auto, wann mit dem Fahrrad, dem Zug und wann gehe ich zu Fuß?

Sieben Flachgauer Gemeinden unterstützen Carsharing

Und genau darüber machen sich immer mehr Menschen Gedanken, bestätigt auch der Obmann des Carsharing-Vereins s-mobil, der für den Start in Schleedorf optimistisch gestimmt ist. „Wir stellen fest, dass das Thema Carsharing seit etwa zwei Jahren im ländlichen Raum wirklich angekommen ist. Vor allem der Klimawandel und zuletzt auch der Ukraine-Krieg haben die Menschen zum Umdenken gebracht“, erzählt David Knapp, Verkehrsplaner aus Seekirchen am Wallersee, im S24-Gespräch.

Der Verein arbeitet ehrenamtlich und zählt mit dem Autohaus Binder in Schleedorf bald den 14. Standort. Für neue Gemeinden und zusätzliche Standorte im Flachgau sei man sehr offen, jedoch brauche es dann eine Basis-Finanzierung, um den wachsenden Aufwand stemmen zu können. Gespräche mit weiteren Kommunen gebe es immer wieder mal, bestätigt Knapp.

Zurück nach Schleedorf: Sophie Huber-Lachner freut sich auf den Start des Projektes und hofft, dass es die Schleedorfer:innen auch gut annehmen. „Eine Umstellung ist immer mit Anstrengung verbunden, weil man auch oft nicht immer genau weiß, worauf mach sich einlässt. Aber man kann es ja einfach mal ausprobieren und dann entscheiden, ob es passt“, grinst Huber-Lachner und gibt noch einen Tipp: „Zulassungen können auch vorübergehend ruhend gestellt werden.“

Das sind die Carsharing-Standorte von s-mobil im Salzburger Flachgau:

SEEKIRCHEN

Bahnhofstraße: 1x Peugeot e208: Kleinwagen – Elektro, 1x MG 5: Kombi – Elektro

Asenweg: 1x Peugeot 208: Kleinwagen – Verbrenner

Autohaus Heiss & Hutticher: 1x Toyota Yaris Cross: Kompakt-SUV – Verbrenner

EUGENDORF

Mühlbachweg: 1x Renault ZOE: Kleinwagen – Elektro

Angererstraße: 1x Renault ZOE: Kleinwagen – Elektro

Gemeindeamt: 1x Hyundai i30: Kombi – Verbrenner

Auerbach: 1x Suzuki Splash: Kleinwagen – Verbrenner

HENNDORF

Gemeindeamt: 1x Peugeot e208: Kleinwagen – Elektro

Feuerwehr: 1x Suzuki Swaze: Kombi – Verbrenner

KOPPL

Gemeindeamt: 1x Peugeot e208: Kleinwagen – Elektro

OBERTRUM

Gemeindeamt: 1x Škoda Fabia: Kombi – Verbrenner

THALGAU

Gemeindeamt: 1x Peugeot e208: Kleinwagen – Elektro

SCHLEEDORF (ab Juni 2023)

Autohaus Binder: 1 x Opel Corsa: Kleinwagen – Verbrenner

(Quelle: SALZBURG24)