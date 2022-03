„Annalena lacht eigentlich immer. Ihre Fröhlichkeit ist unbeschreiblich", schwärmt Annalenas Mutter Heike Zaller im SALZBURG24-Gespräch. "Und das, obwohl sie eigentlich immer so kämpfen muss für das, was sie erreichen will."

SALZBURG24/Privat Annalena Zaller aus Oberndorf wurde mit einem seltenen Gendefekt geboren.

Annalena kam mit seltenem Gendefekt zur Welt

Die fünfjährige Oberndorferin ist nämlich mit Trisomie 9 (Mosaik) geboren worden: „Das ist ein sehr seltener Gendefekt. Ich kenne in Österreich kein anderes Kind, das auch betroffen ist“, so Zaller. Der Gendefekt bringt eine Entwicklungsverzögerung und extreme Spannungen im ganzen Körper mit sich, beschreibt Zaller: „Besonders am Anfang hatte Annalena deshalb zum Beispiel Probleme beim Greifen. Da hatte sie richtige Fäuste. Das war alles total angespannt.“ Auch das Aufstehen und Hinsetzen ist für Annalena schwieriger als für andere Kinder. „Wir mussten jede Bewegung ca. 300 Mal mit ihr machen, bis sie es abgespeichert hat und dann kann sie es.“

Um diese Spannungen zu lösen benötigt das Mädchen verschiedene Therapien wie Physiotherapie, Osteopathie oder Reittherapie. Mit diesen Möglichkeiten mache sie bereits gute Fortschritte, freut sich ihre Mama. Aus neurologischer Sicht habe die Familie bereits die Information bekommen, dass Annalena alles lernen und selbstständig werden kann. „Sie braucht einfach ihre Zeit und die nötige Unterstützung“, sagt Zaller.

Delfintherapie löst Blockaden

Deshalb sei eine Delfintherapie so wichtig, da die Tiere besonders viel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung auslösen und Hemmungen und Blockaden dadurch gelöst werden sollen. Stattfinden würde dies auf der Karibikinsel Curacao. „Das ist ein tiergeschützter Verein. Das ist uns ganz wichtig. Die Tiere leben dort in Freiheit. Und die ganze Familie wird mittherapiert.“ Doch die Kosten sind enorm: Rund 20.000 Euro würden für diese Therapie anfallen.

Spendenlauf am Sportplatz in Eggelsberg

Um ihre Eltern bei dieser finanziellen Herausforderung zu unterstützen, haben sich Menschen aus Annalenas Heimatgemeinde Oberndorf und aus dem benachbarten Oberösterreich zusammengetan. Beim Charity Walk & Run am Freitag beim Sportplatz in Eggelsberg können Groß und Klein Kilometer sammeln, die später in Euros umgewandelt werden. Organisiert wird das Event von Sepp Hartl von besserlaufen.at und Annalenas Reittherapeutin Anna Hupf. Zudem gibt es die Möglichkeit, freiwillige Spenden vor Ort zu übergeben oder das Spendenkonto zu nutzen.

Spendenkonto "Annalena":

IBAN: AT 44 3430 3000 00614008

Mutter Heike: Zusammenhalt "berührend"

Vom Zusammenhalt ist Annalenas Mutter Heike Zaller begeistert. „Am Anfang war es für mich eine Riesenhürde, dass diese Geschichte so an die Öffentlichkeit getragen wurde. Aber wir haben so viel Zuspruch bekommen. Der ganze Kindergarten fährt mit dem Bus zur Veranstaltung. Die Kinder laufen für ihre Freundin Annalena und das ist so berührend. Ich bin in den vergangenen Wochen in einem Ausnahmezustand, aber in einem positiven Sinn.“

Unterstützt wird die Aktion auch von Oberndorfs Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ), der am Freitagnachmittag selbst vor Ort sein wird. Auch wenn das Wetter eher kühl und nass wird, dürfte den Läufer:innen eine Abkühlung wohl in die Karten spielen, schmunzelt Bürgermeister Djundja im S24-Interview: „Gerade wenn das Wetter nicht so schön ist, kann man vielleicht sogar noch einen oder zwei Kilometer mehr laufen.“

(Quelle: SALZBURG24)