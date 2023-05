Großes Glück hatte ein 23-jähriger Paragleiter bei einem Absturz am Sonntag kurz nach 13 Uhr in St. Gilgen (Flachgau). Bei einem Absturz löste er seinen Notschirm aus und verfing sich damit in 20 Metern Höhe in einer Baumkrone, berichtet die Bergrettung in einer Aussendung am Sonntag.

Bergretter steigen zu Paragleiter auf

Per Polizeihubschrauber wurden die Bergretter zum Unfallort gebracht. Da der Baum, an dessen Krone der Gleitschirmpilot hing, einen zu geringen Durchmesser für eine Rettungsaktion aufwies, kletterten die Einsatzkräfte über zwei daneben stehende Bäume in die Nähe des Abgestürzten.

"Wir haben ihn von beiden Bäumen her in der Höhe gesichert und danach zu einem Baum gezogen", so Christian Rauter, Einsatzleiter der Bergrettung. Dort wurde er von den Bergrettern mit einem Rettungs- und Abseilgerät ausgestattet und sicher abgeseilt.

Paragleiter in St. Gilgen unverletzt gerettet

Der 23-jährige Gleitschirmpilot konnte nach der aufwändigen Bergung von den neun Bergrettern unverletzt ins Tal gebracht. Der Einsatz wurde nach fünf Stunden beendet.

Bereits am Tag zuvor gab es im Bereich des Zwölferhorns einen Einsatz wegen eines abgestürzten Paragleiters für die Bergretter aus St. Gilgen. Auch dieser Pilot blieb unverletzt.

(Quelle: SALZBURG24)