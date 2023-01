In der Silvesternacht ist es in Wals-Himmelreich (Flachgau) zu einer Massenschlägerei zwischen 20 und 30 Personen gekommen. Im Zuge dessen schoss ein Security-Mitarbeiter mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Zwei der am Raufhandel beteiligten Personen wurden verletzt, wie die Polizei Salzburg am Sonntag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich in einem Lokal am Airportcenter.

Security-Mitarbeiter feuert sechs Schüsse ab

Gegen den 38-jährigen rumänischen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, zwei Schreckschusspistolen samt Magazine wurde sichergestellt. Am Tatort seien sechs Patronenhülsen aufgefunden worden, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun nach dem Vorfall in Wals-Himmelreich.

(Quelle: APA)