15 Jahre Flavourama in Salzburg: Was als kleines Streetdance-Battle begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem jährlichen Fixpunkt und einem regelrechten Tanz-Festival mit unzähligen Gästen aus aller Welt entwickelt. Zum 15-jährigen Bestehen stellen die Organisatorinnen heuer ein umfangreiches Programm auf die Beine und bespielen dabei neben der Stadt Salzburger heuer auch erstmals Hallein (Tennengau).

Flavourama-Programm im Überblick

Von 2. bis 10. September dreht sich in den beiden Salzburger Städten dann wieder alles um Hip Hop und House-Dance. Der Auftakt findet mit der "Walking Dance Class" – einer interaktiven Tanz-Tour – in der Halleiner Altstadt statt. Danach geht es zum Creative Retreat in der Salinenstadt. Dabei gibt es ein vier Tage langes, intensives Coaching- und Mentoring-Programm für 20 topmotivierte Tänzer:innen. Ein weiteres Highlight im diesjährigen Programm ist der „Performatory“-Tanztheaterabend in der ARGEkultur, auf den eine Podiumsdiskussion zum Thema Street- und Clubkultur folgt. Das große Finale, das Flavourama-Dance-Battle, findet am 9. September in der Szene Salzburg statt. Tags darauf gibt es heuer erstmals einen Music Brunch zum Ausklang.

Das gesamte Flavourama-Programm

SALZBURG24/Naderer Elena Rainer (links) und Olivia Mitterhuemer vom Flavourama-Organisationsteam bei einem Pressetermin am Dienstag.

Während sich Flavourama rasch in der internationalen Streetdance-Szene einen Namen machte, bedurfte es allerdings einiger Überzeugungsarbeit, bis die Locals auf die Veranstaltung aufmerksam wurden. „Wir sind zwar seit 15 Jahren in Salzburg, aber es hat lange gedauert, bis wir wirklich die Salzburgerinnen und Salzburger abholen konnten. Ich glaube, das hat vor allem mit den vielen Outdoor-Veranstaltungen und dem Rahmenprogramm erst richtig funktioniert“, erzählt Elena Rainer vom Flavourama-Organisationsteam bei einem Pressgespräch am Dienstag.

Drittgrößtes Streetdance-Festival Europas

In Europa sei Flavourama mittlerweile das drittgrößte Tanz-Festival im Streetdance-Bereich. Die Strahlkraft reicht dabei aber weit über Europa hinaus: „Es haben sich Menschen aus Thailand, China, Australien oder Kolumbien angekündigt. Für uns ist es ein schönes Zeichen, dass die internationale Tanz-Community diese weiten Wege auf sich nimmt“, so Organisatorin Olivia Mitterhuemer. Die Flavourama-Crew achtete darauf, dass sich das eigene Event zeitlich an andere Veranstaltungen in Europa reiht. „So können Gäste aus Asien, USA oder sonst wo gleich alle drei Veranstaltungen auf darauffolgenden Wochenenden bereisen“, führt Mitterhuemer weiter aus.

Die Stadt Salzburg macht auf jeden Fall einen großen Reiz für die überwiegend aus urbanen Großstädten stammende Community aus. „Sobald die Leute hierher kommen und die Natur kombiniert mit dieser wunderschönen Stadt sehen, sorgt das schon für Begeisterung. Da gab es sogar welche, die es gar nicht fassen konnten, in welchem Märchendorf wir hier leben“, erzählt Rainer mit einem Lächeln. Dabei gehe man auch bewusst auf Konfrontation mit den Salzburger Festspielen. „Wir wollen die Leute aufklären und zeigen, dass es hier eben nicht nur Festspiele gibt.“

Kooperation mit den Salzburger Festspielen?

An einer Kooperation mit den Salzburger Festspielen sei man allerdings interessiert. Es habe auch einmal die Überlegung gegeben, eine Veranstaltung in das Festspielhaus zu verlegen. Dies sei allerdings aus behördlichen Gründen nicht möglich gewesen. Zudem enden die Festspiele grundsätzlich wenige Tage vor Flavourama. „Wir schließen das aber grundsätzlich nicht aus, weil wir diesen ‚Clash‘ an sich sehr interessant finden. Mal schauen, was hier die Zukunft bringt“, so Mitterhuemer.

Apropos Zukunft: Die Organisatorinnen wollen auch in den nächsten Jahren Flavourama weiterentwickeln und weiterdenken. Das soll auch in Einklang mit der internationalen Streetdance-Kultur passieren. „Sollte man sich hier vielleicht weg von der Competition und weg von den Battles entwickeln, dann müssen wir natürlich am Puls der Zeit bleiben“, gibt Rainer einen Einblick. Zudem gebe es Überlegungen, das Tanz-Festival noch größer zu gestalten und eventuell andere Städte oder andere Länder zu bespielen. „Das sind so Gedanken, die bei uns im Kopf herumschwirren. Aber jetzt machen wir erst einmal 15 Jahre Flavourama.“

