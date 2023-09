In Zukunft soll die Salzach zwischen den Kraftwerken Urstein und Salzburg-Lehen einen verbesserten Hochwasserschutz erhalten und gewässerökologisch maßgeblich aufgewertet werden. Das soll nicht nur mehr Naherholungsraum bieten, sondern auch sichere Rad- und Fußwegverbindungen aufweisen.

Details zur "Flussdialog"-Umfrage

Fachleute haben im Auftrag des Landes Salzburgs die aktuelle Lage analysiert und mögliche Maßnahmen vorgeschlagen. Um die Meinungen und Ideen der davon betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu erfahren, beginnt eine umfangreiche "Flussdialog"-Umfrage. Ab Dienstag haben die Menschen, die in Anif, Elsbethen (beides Flachgau) und der Stadt Salzburg entlang der Salzach leben und arbeiten, bis zum 10. Oktober Zeit, um beim Salzach-Masterplan mitzureden.

Die Online-Umfrage nimmt etwa zehn Minuten in Anspruch, so das Land Salzburg in einer Aussendung. Außerdem liegt der Fragebogen auch vor Ort im "Stadtservice" im Schloss Mirabell sowie in den Gemeindeämtern von Anif und Elsbethen aus. Die Rückmeldungen sollen in die weitere Planung einfließen und der Bevölkerung präsentiert werden. So soll noch in diesem Jahr eine Entscheidungsgrundlage für die weiteren Schritte beim Salzach-Masterplan vorliegen.

Salzach-Masterplan im Überblick

Erhöhung und Neubau von Hochwasserschutz-Mauern und -dämmen

Aufweitungen des Flussbettes, Verbesserung der Uferstabilität, mehr Platz für Retention, mehr Platz fürs Wasser, um Hochwasser zu vermeiden

Nachhaltiges Geschiebemanagement

Errichtung und Aufweitung von Nebenarmen in der Josefiau, Aigner Au, Salzburg Süd sowie in Anif und Elsbethen

Mehr Struktur entlang der Ufer im Süden durch Schotterbänke und Flachwasserbereiche

Naherholungsräume in der Josefiau, Aigner Au und Salzburg-Süd

Nutz- und erlebbare, attraktivere Uferabschnitte im Zentralraum Stadt Salzburg

Mehr Zugänge zum Wasser

Entflechtung von Verkehrsströmen und Kreuzungspunkten im Radfahrer- und Fußgängerverkehr. Dazu gehört auch die Optimierung der Geh- und Radwege am rechten Salzachufer und mehr Sicherheit durch Entschärfung von Unfallhäufungspunkten

Radroute am linken Salzachufer in der Stadt Salzburg

"Es soll ein Zukunftsprojekt werden, dass den Salzburgern mehr Lebensqualität und Sicherheit bringt und ihnen schlussendlich am Herzen liegt, weil sie sich selbst darin wiedersehen. Daher erhoffen wir uns eine möglichst hohe Teilnahme am Flussdialog", betonen Landesrat Josef Schwaiger, Bürgermeister Harald Preuner, Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (alle ÖVP), Anifs Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner (Liste KRÜ) und Elsbethens Bürgermeister Sebastian Haslauer (ÖVP) bei einem Medientermin am Donnerstag an der Salzach mitten in der Salzburger Altstadt.

Die Kosten teilen sich das Land und der Bund.

(Quelle: SALZBURG24)