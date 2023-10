Mit bis zu 171 km/h – gemessen auf der Rudolfshütte in den Hohen Tauern – fegte Freitagnachmittag der Föhnsturm über Salzburg. Dabei kam es im Süden zu erheblichen Störungen in der Stromversorgung: Bis zu 14.000 Haushalte waren ohne Strom, kurz nach 16 Uhr waren es noch 12.500 Haushalte in Turrach (Lungau), in Uttendorf (Pinzgau) und im Gasteinertal (Pongau). Wie die Salzburg AG um 17.45 Uhr mitteilte, waren am Abend noch rund 500 Haushalte ohne Strom. Aufgrund der schwierigen Bedingungen könne die Wiederherstellung der Stromversorgung mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die Salzburg AG ging davon aus, dass bis Samstagmittag alle Haushalte wieder mit Strom versorgt sind.

Die extreme Föhn-Wetterlage - mit Sturm und ungewöhnlich hohen Temperaturen - geht zu Ende. Heute knapp 200 km/h am... Gepostet von GeoSphere Austria am Freitag, 20. Oktober 2023

Bad Gastein schwer getroffen

Für größere Schäden sorgte der Föhnsturm Freitagnachmittag in Bad Gastein (Pongau). Immer wieder knickten Bäume um und fielen auf Straßen und Wege, mehrere Dächer seien zudem abgedeckt worden, berichtet die Feuerwehr Bad Gastein auf Facebook. Besonders betroffen waren laut den Floriani der Ortsteil Böckstein, Nassfeld sowie das Kötschachtal.

Stromleitung abgerissen

Zudem wurde bei den teils heftigen Sturmböen eine Stromleitung abgerissen. Die Leitung entfachte daraufhin einen Brand am Waldboden – die Feuerwehr Bad Gastein rückte an und konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Im Gasteiner Heilstollen waren 200 Gäste von der Außenwelt abgeschnitten, weil die Straße zum Stollen wegen des Sturms gesperrt war. Kurz nach 17 Uhr startete dann die Evakuierung. Und auch in Bad Hofgastein musste die Feuerwehr wegen umgeworfener Bäume ausrücken.

Föhnsturm am Sonnblick Ton an! So hören sich Orkanböen auf über 3.000 Meter Seehöhe an. Hermann Scheer vom Sonnblickobservatorium hoch über Rauris hat uns diesen stürmischen Gruß geschickt. Danke dafür! (mel) Gepostet von Land Salzburg am Freitag, 20. Oktober 2023

Die Feuerwehr Schwarzach im Pongau rückte am Freitag sechs Mal aus. Bäume landeten auf Stromleitungen, Bäume stürzten auf die Pinzgauer Straße (B311). Auch ein Dach wurde abgedeckt.

Föhnsturm: Mehrere Straßen in Salzburg gesperrt

Aufgrund von umgeknickter Bäume mussten zahlreiche Straßen gesperrt werden. Auf folgenden Straßen kam es zu Sperren bzw. Behinderungen:

Goldegger Landesstraße (L212) zwischen Schwarzach und Goldegg

Bundschuh Landesstraße (L267) zwischen Bundschuh und Grenze zu Kärnten

Katschbergstraße (B99) zwischen Mauterndorf und der Salzburger Landesgrenze

Katschbergstraße (B99) zwischen Mühlbach und Landesgrenze

Gerlos Straße (B165) zwischen Mittersill und Zell am Zeller

Großglockner Hochalpenstraße

Wegen eines Stromausfalls mussten am Freitag gegen 15.20 Uhr auf der Tauernautobahn (A10) der Tauerntunnel, der Katschbergtunnel sowie die Einhausungen Zederhaus und St. Michael in beide Richtungen gesperrt werden. Die Sperre konnte gegen 16.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Liebe Bad Gasteinerinnen und Bad Basteiner! Durch den starken Föhnsturm im gesamten Gemeindegebiet fallen ständig Bäume... Gepostet von FF-Bad Gastein am Freitag, 20. Oktober 2023

Wald im Pinzgau: Baum fällt auf Wohnhaus

In Wald im Pinzgau befand sich die Feuerwehr Freitagnachmittag im Sturmeinsatz: Ein Baum fiel auf ein Wohnhaus, ein Silo wurde abgedeckt und der Zaun am Sportplatz umgeworfen. Die B165 musste gesperrt werden, teilt die Feuerwehr Wald im Pinzgau auf Facebook mit.

>STURMEINSATZ< Derzeit befindet sich die FF Wald im Sturmeinsatz! Aufgrund eines Föhnsturmes mit Windspitzen von über... Gepostet von Feuerwehr Wald am Freitag, 20. Oktober 2023

Die Feuerwehr Goldegg half Freitagmittag in Schwarzach bei der Beseitigung einer Ölspur aus, kurze Zeit später wurden die Floriaini zur L213 alarmiert, wo im Bereich Hasling nach einem Windwurf Aufräumarbeiten anstanden.

In Mauterndorf (Lungau) häuften sich am frühen Nachmittag die Einsatzmeldungen. Ein umgestürztes Gerüst, abgerissene Kaminabdeckungen, mehrere umgestürzte Bäume und einige Straßensperren wurden von 21 Kräften der Feuerwehr Mauterndorf aufgearbeitet. Die Floriani waren von etwa 13.30 Uhr bis 19 Uhr an Acht Einsatzstellen gefordert, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Mauterndorf auf Facebook.

++ Föhnsturm führt zu mehreren Sturmeinsätzen ++ Der starke Föhnsturm über Salzburg führte auch in Mauterndorf zu... Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Mauterndorf am Freitag, 20. Oktober 2023

Umgestürzte Bäume auf L262 in Tamsweg

In Tamsweg (Lungau) musste am Vormittag die Feuerwehr ausrücken, weil entwurzelte Bäume die Prebersee Landesstraße (L262) blockierten. Die Floriani entfernten die Bäume mithilfe von Motorkettensägen und reinigten die Fahrbahn, berichtet die Feuerwehr Tamsweg in einer Aussendung. Der Einsatz dauerte 45 Minuten. Nur eine Stunde später musste die Feuerwehr erneut zur L262 ausrücken. Vor Ort wurde allerdings festgestellt, dass die Bäume bereits von der Straßenmeisterei entfernt worden waren.

Insgesamt wurden zehn Lungauer Feuerwehren zu 44 Einsätzen alarmiert, heißt es in einer Aussendung des Landesfeuerwehrverbands Bezirk Lungau. Ausgerückt sind demnach die Floriani in Tamsweg, Ramingstein, Thomatal, Unternberg, Mauterndorf, St. Michael, Muhr, Zederhaus, Mariapfarr und Lessach.

Föhnsturm fegt über Salzburg

Der Föhn blies in Teilen Österreichs ungewöhnlich stark. 171 km/h wurden in den Hohen Tauern bei der Rudolfshütte in Salzburg gemessen, 165 km/h beim Semmering in Niederösterreich. Geosphere berichtete am Freitag, dass es auf vielen Bergen orkanartige Böen über 120 km/h, teils auch deutlich über 150 km/h gab. In den Tälern waren verbreitet 60 bis 80 km/h zu erwarten, stellenweise auch 100 km/h und darüber. Speziell in den klassischen Föhnschneisen waren über 100 km/h möglich, zum Beispiel vom Wipptal in Tirol bis zu den Tälern der östlichen Tauern, wie dem Gasteinertal in Salzburg. Über 100 km/h gab es in den Tallagen mit 124 km/h Schmirn in Tirol, einem Seitental von Wipptal, 118 km/h Kolm Saigurn am Fuße des Sonnblicks in Salzburg, 104 km/h Achenkirch (Tirol) wie auch im Salzburger Abtenau. Am Tiroler Patscherkofel wurde mit 197 km/h der vierthöchste Wert überhaupt hier seit Wind-Messbeginn 1977 gemessen.

Wetter-Ausblick fürs Wochenende

Etwas kühler und anfangs lokal noch neblig startete der Samstag im Land Salzburg. Der Föhn nimmt deutlich ab und mit weiterem Tagesverlauf setzt sich aber vielerorts die Sonne durch, ehe am Nachmittag einige Regenschauer niedergehen können. Die Tageshöchstwerte liegen bei 19 Grad.

Ein unbeständiger Mix aus Sonne, Wolken und vereinzelten Regenschauern hält ebenfalls der Sonntag bereit – bei Höchsttemperaturen um 16 Grad.

(Quelle: SALZBURG24/APA)