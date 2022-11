Am 20. November wird die Fußball-WM in Katar angepfiffen. Die Vergabe des Großevents an den Wüstenstaat sorgt bereits seit Monaten für viel Kritik. Grund dafür ist vor allem die Menschenrechtslage. Zuletzt hatte ein Interview des WM-Botschafters Khalid Salman (60) zum Thema Homosexualität für Wirbel gesorgt. Schwulsein sei demnach eine Sünde und ein „geistiger Schaden“.

Arge Beisl boykottiert Fußball-WM 2022

Öffentlich diskutiert wird deshalb über einen TV-Boykott der WM-Spiele. Salzburgs Gastronom:innen gehen mit dem Thema unterschiedlich um. Klare Position hat das Arge Beisl in der Landeshauptstadt bezogen und am Dienstag auf Facebook verkündet: „Weil wir ‚einen geistigen Schaden‘ haben findet im Arge Beisl keine Fußball WM statt.“

Keine Spiele in der Academy Bar

Den gleichen Weg schlägt auch die Academy Bar in der Franz-Josef-Straße ein, wie Philipp Zezula im SALZBURG24-Interview bestätigt: „Ich kenne keine Fußball-WM dieses Jahr. Für uns ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass wir nichts davon zeigen.“ Die Entscheidung, dass die WM in Katar stattfindet, bezeichnet Zezula als Skandal. Von einem Boykott möchte der Gastronom trotzdem nicht sprechen „Wir ignorieren es einfach. Von unseren Gästen kamen bis jetzt noch keine Fragen dazu, weil sie vermutlich davon ausgehen, dass nichts übertragen wird.“

Raschhofer: "Schlagen zwei Herzen in meiner Brust"

Zwiegespalten zeigt sich Raschhofer-Boss Heiner Raschhofer am Mittwoch gegenüber S24. „Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust.“ Einerseits sei die Entscheidung, die WM in Katar auszutragen, „dumm und politisch unkorrekt.“ Außerdem kollidiere sie mit dem Weihnachtsgeschäft. Dennoch habe man sich entschieden, die Spiele in Herrnau zu zeigen. „Wir können uns nicht die ganze Lebensfreude nehmen lassen. Außerdem ist die Nachfrage, die Spiele in einer Gemeinschaft zu verfolgen, trotz allem groß.“ Ob die Partien nur indoor oder auch im Außenbereich mit Heizschwammerln gezeigt werden, werde je nach Situation und Wetter entschieden. „Grundsätzlich sind wir darauf aber auch vorbereitet“, so Raschhofer.

Hallein erstmals mit Übertragung im Stadtkino

Eine große Indoor-Übertragung wird es hingegen erstmals im Halleiner Stadtkino (Tennengau) mit 312 Plätzen geben. Start ist der 22. November. Für die Vor- und Hauptabendspiele gibt es Silber-, Gold- und Platin-Tickets zu kaufen. Diese kosten zwischen fünf und 35 Euro pro Spiel. Jugendliche bis 14 Jahre können die Matches in den Reihen 1 bis 9 kostenlos verfolgen. „Wir wissen, dass die WM auch unter einem kritischen Stern steht. Es ist jedoch eine einzigartige Möglichkeit, Fußballstimmung mit Kino-Flair zu erleben. Das haben sich die Leute nach den vielen Krisenjahren auch verdient“, meint Organisator Jakob Hilzensauer im S24-Interview. Es sei zudem nicht die Aufgabe der Stadtgemeinde, auf Missstände in Katar hinzuweisen. Das Event im Kino sei lediglich ein Angebot. Sollte dieses gut angenommen werden, könne man auch darüber nachdenken, künftig zum Beispiel auch Champions-League-Finale in der Location zu übertragen.

???? Wir haben das Kino! ⚽️ Ihr habt die Leidenschaft! ???? Erstmals nutzen wir das Stadtkino, um euch eine Fußball-WM auf... Gepostet von Stadt Hallein am Samstag, 29. Oktober 2022

Leinwand in Pinzgauer Kanne

Eine Leinwand wird es auch in der Pinzgauer Kanne in Neukirchen am Großvenediger geben. „Bis Mitte Dezember haben wir allerdings nur von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Wenn die Nachfrage da ist, übertragen wir die Spiele“, sagt Chefin Nina Brugger.

Unabhängig davon, ob die Spiele gezeigt werden oder nicht, steht aber schon jetzt fest: Bei dieser WM geht es um weitaus mehr als den sportlichen Aspekt.

