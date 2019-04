Maria Hutter (ÖVP), Landesrätin für Natur und Nationalpark, richtet daher die eindringliche Bitte an alle Besucher, auf den Wegen zu bleiben und ihre Vierbeiner stets an der Leine zu führen.

Hinweistafeln werden ignoriert: Kontrollen

Gerade jetzt, in der Brut- und Aufzuchtzeit, ist dieses Verhalten mancher Hundebesitzer folgenschwer. Besonders kritisch ist die Lage in den vielbesuchten Natur- und Europaschutzgebieten wie jenen im Wengermoor, am Fuschlsee oder am Zeller See. Da Informations- und Hinweistafeln häufig ignoriert werden, wird die Berg- und Naturwacht in den nächsten Wochen dort verstärkt kontrollieren. Hundebesitzer, die ihren „Liebling“ in Brutgebieten freilaufen lassen, machen sich nicht nur strafbar, sie gefährden auch die Artenvielfalt.

Hunde stören Vogeleltern

Wiesenbrüter wie der Große Brachvogel, der Kiebitz oder das Braunkehlchen, gehören zu den am stärksten gefährdeten Vogelarten in Salzburg. Grund dafür sind nicht nur der Verlust an großen zusammenhängenden Feuchtwiesen im Land, sondern zunehmend auch die wachsende Beunruhigung in den verbliebenen Brutgebieten durch freilaufende Hunde. Diese werden als Feinde wahrgenommen und veranlassen Elterntiere, die Nester zu verlassen. Dadurch können Eier auskühlen und der Bruterfolg bleibt aus. Von den Elternvögeln verlassene Eier beziehungsweise Jungtiere werden ungeschützt leichte Beute für Nesträuber wie Krähen.