Gerheid Widrich wurde 1937 in Wien geboren, sie besuchte das Mädchengymnasium in Salzburg, an dem sie 1955 maturierte. Dann studierte sie zuerst Geige an der Universität Mozarteum. Von 1956 bis 1964 wechselte sie zum Medizinstudium an die Universität Graz und arbeitete anschließend als Ärztin im Landeskrankenhaus. Ein Jahr zuvor heiratete sie den Journalisten Hans Widrich, mit dem sie drei Kinder hat. 1970 eröffnete sie eine Praxis in der Altstadt und wurde schließlich Schulärztin.

1989 als erste Frau in Landesregierung

Landeshauptmann Hans Katschthaler (ÖVP) berief Gerheid Widrich 1989 als erste Frau in die Salzburger Landesregierung. Bis 1994 leitete sie die Ressorts Familie, Frauen, Kindergarten, Kleinkindbetreuung, Gesundheit und Naturschutz. Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP) würdigt die Politikerin: „Mit Gerheid Widrich verlieren wir eine außerordentliche Persönlichkeit, die mit ihrem Engagement, Tatendrang und ihrer herzlichen Art die Politik geprägt hat. Sie hat als erste Landesrätin Salzburgs mutig zahlreiche Reformen umgesetzt – unaufgeregt, konsequent und lösungsorientiert – war sozusagen eine Pionierin, was den Einsatz für Frauen und deren Interessen betrifft.“ Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) würdigt die Medizinerin als liebenswürdige und bemerkenswerte Persönlichkeit sowie Vorbild für viele Frauen in der Spitzenpolitik.

Widrich setzte Initiativen in Salzburg

Wesentliche Initiativen setzte sie in den Bereichen Landesfamilienförderung, mehr Kindergartenplätze, Tagesbetreuungsgesetz, Stärkung der Vorsorgemedizin und Gesundheitsförderung. Auch trug sie zu grundlegenden Novellierungen des Naturschutz-Gesetzes bei. Landesrätin Maria Hutter (ÖVP) weiß um die Verdienste von Gerheid Widrich und betont: „Im Naturschutz hat sie mit der Einführung des Vertragsnaturschutzes ein bis heute funktionierendes Instrument zum Erhalt unserer einzigartigen Kulturlandschaft geschaffen. Durch ihre konsequente und kompetente Arbeit hat sie aber auch andere Frauen inspiriert und ihnen Mut gegeben, dafür möchte ich ihr auch auf diesem Weg noch einmal danken.“

