Eine Gewitterfront zog am Dienstag von Vorarlberg über das Tiroler Oberland in Richtung Osten. „Diese ist recht flott unterwegs und könnte in zwei bis drei Stunden auch im Bundesland Salzburg ankommen“, sagte Meteorologe Steffen Dietz von Ubimet im SALZBURG24-Interview am Dienstag um 14.30 Uhr. Und gegen 17.30 Uhr liefen schon die ersten Feuerwehreinsätze im Pinzgau, Pongau, Lungau und dem Tennengau.

Unwetter-Einsätze in fast allen Bezirken

Das Gewitter richtete abgesehen vom Flachgau und der Stadt Salzburg praktisch in allen Bezirken Schäden an. Gegen 21.00 Uhr zählte die Landeswarnzentrale in Summe 96 Einsätze, bei denen 607 Feuerwehrleute von 27 verschiedenen Feuerwehren im Einsatz standen.

Großflächiger Stromausfall

In Ramingstein (Lungau) ist demnach der Strom ausgefallen. Dort lag auch der Schwerpunkt der Lungauer Floriani, da mehrere Bäume umgestürzt sind, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch in Tamsweg und Mariapfarr rückten die Einsatzkräfte aus. Zu Stromausfällen kam es nicht nur in Ramingstein, sondern auch in insgesamt 15.000 Salzburger Haushalten.

Hubschrauber bei Rettung von Gondelpassagieren

Zwei Dächer wurden in St. Martin im Tennengebirge und Annaberg (Tennengau) abgedeckt. Zudem saßen in Wagrain (Pongau) und Uttendorf im Pinzgau Personen in Gondeln fest, da Bäume umgestürzt waren. Wie die Salzburger Bergrettung in einer Aussendung informiert, konnten Einsatzkräfte der Ortsstelle Enzingerboden gemeinsam mit der Flugrettung 13 Personen aus vier Gondeln der Weißsee-Gletscherbahn in den Hohen Tauern in Sicherheit bringen.

Die Anfahrt zum Einsatzort gestaltete sich demnach aufgrund der vielen umgestürzten Bäume schwierig: „Die Straße war aufgrund eines Risses einer Hochspannungsleitung gesperrt. Dazu lagen viele umgestürzte Bäume auf dem Weg bis hinauf zum Parkplatz Enzingerboden“, sagt Ortsstellenleiter Franz Waltl von der Bergrettung Enzingerboden. „Hubschrauber brachten unsere Leute aber rasch vor Ort und wir konnten die Bergung der 13 eingeschlossenen Menschen schnell starten.“

Verletzt wurde laut Bergrettung niemand. Das KIT-Team des Roten Kreuzes betreute die Personen im Anschluss. Neben der Bergrettung Enzingerboden standen die Freiwillige Feuerwehr Uttendorf, Rotes Kreuz und Hubschrauberteams der Polizei und Wucher im Einsatz. Der Einsatz wurde um kurz nach 20 Uhr beendet.

Weiterer Bergrettungseinsatz in Wagrain

In Wagrain (Grafenberg) waren die Mitglieder der Ortsstellen Wagrain, Altenmarkt und Flachau noch im Einsatz. Es konnten alle 144 eingeschlossenen Personen befreit werden, meldeten die Einsatzkräfte noch Dienstagabend.

Verklausung in Ramingstein

In Ramingstein im Lungau mussten die Floriani wegen zahlreicher umgeknickter Bäume ausrücken, die zum Teil auch auf Stromleitungen gefallen waren. Die größte Herausforderung für die Feuerwehr Ramingstein bestand dabei in der Behebung von Verklausungen, mit beginnender Aufstauung des Bachverlaufes, entlang des „Mislitzbaches“ welche nur durch die Mithilfe eines Holzkrans verhindert werden konnte, schildert die örtliche Feuerwehr in einer Aussendung. Der Einsatz dauerte bis 23 Uhr an.

In Tamsweg stürzte ein Baum in die Mur und riss eine Telefonleitung mit.​

Sturmböen mit bis zu 100 km/h

Mit Sturmböen von bis zu 100 km/h und Hagel rechnete Meteorologe Dietz. „Der Schwerpunkt liegt aber in Kärnten und der Südsteiermark“, so Dietz. Dort sind schon am Montag Schäden in Millionenhöhe entstanden.

(Quelle: SALZBURG24)