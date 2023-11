Die Salzburger Glue Crew veröffentlichte im November eine neue Platte mit dem Titel "Kleben und kleben lassen" und bringt die eigene Musik bei einer aktuell laufenden Tour unter die Leute. Was nach einem politischen Statement zur aktuellen Klimakleber-Debatte klingt, ist allerdings als Wortspiel mit dem Bandnamen gedacht, wie Gitarrist Andreas Posch im Gespräch mit SALZBURG24 am Dienstag erklärt.

Denn die Bandgeschichte begann bereits vor rund zehn Jahren. Damals sorgten die beiden Pongauer Thomas Mulitzer und Wolfgang Posch – bekannt auch als El Fetzn von den Red Bull Gstanzl Battles – als Two on Glue mit Mundartpunk in akustisch-poppiger Aufbereitung für musikalische Unterhaltung. Zwei Alben wurden in dieser Zeit veröffentlicht, vor knapp drei Jahren erfolgte durch den Zugang von Gitarrist Andreas Posch und Schlagzeuger Benedikt Emig die Umbenennung in Glue Crew.

Was Glue Crew und Wolfgang Ambros gemeinsam haben

"Two on Glue war eher von den Texten her Punk. Bei der Glue Crew versuchen wir, das weiterzuführen und mit Elementen zu verbinden, die uns begeistern und interessieren. Im neuen Album findet man somit auch Latin oder Indie-Rock", gibt Andreas Posch einen Einblick in die eigene Musik. Die vier Salzburger bezeichnen ihre Musik dabei auch als Austropop und orientieren sich an Urgestein Wolfgang Ambros. "Wolfgang Ambros ist eigentlich der ärgste Punk. Seine Aussagen sind zwar in feinem Pop-Gewand verpackt und radiotauglich, aber die Message ist ziemlich wuchtig. Das ist so das, was wir auch machen wollen", erzählt Posch weiter.

Was für ein Wochenende ❤️ Im ausverkauften Rockhouse Salzburg haben wir am Freitag unser neues Album „Kleben und kleben... Gepostet von GLUE CREW am Dienstag, 14. November 2023

Die Message der eigenen Songs reicht von sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen – weshalb sich die Glue Crew etwa selbst als "Boyband" bezeichnet – über das schwierige Musik-Business und der Abrechnung mit alten Lebensweisheiten. "Ein älterer Song etwa lautet ‚Bleib nid so wiesd bist‘. Man sagt immer, ‚bleib so wie du bist‘, was ja kompletter Schwachsinn ist. Man sollte sich weiterentwickeln und schauen, dass etwas weitergeht", so der Gitarrist.

Texte mit politischen Aussagen

In den Texten finden sich – wie für eine Punkband üblich – auch politische Aussagen. "Dazu muss man eigentlich nur die Zeitung aufschlagen. Es passiert immer wieder was, etwa, dass jemand mit einem Laptop spazieren geht (Anspielung an den früheren ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel, Anm.) oder Essensempfehlungen für McDonald’s ausgesprochen werden. Da gehen einem die Themen nicht aus", weiß der Musiker.

Die Singles veröffentlicht die Glue Crew stets mit dazu passendem Video, das zumeist in Eigenproduktion entsteht. Für Aufsehen sorgte der Dreh zum zuletzt veröffentlichten Song "YN/YNG", bei dem ein Schuhplattler an öffentlichen Plätzen in der Mozartstadt sein Können zeigt. "Der Dreh war extrem cool, weil Passanten einfach mitgejodelt und mitgeklatscht haben", erinnert sich Posch.

Salzburger Musiker schielen auf deutschen Markt

Ihre musikalische Heimat fanden Two on Glue schon vor einigen Jahren bei dem Linzer Punk-Label Sbäm Records, bei dem nun auch das jüngste Album der Vierer-Konstellation veröffentlicht wurde. Mit dem Verlauf der aktuellen Tour sind die vier Musiker zufrieden. "Wir haben erstmals den Saal im Rockhouse ausverkauft, auch die Locations in Wien und Linz waren fast komplett gefüllt", freut sich Posch. Während in Österreich auch durch das Label im Rücken immer mehr Menschen zu den Shows erscheinen, will die Glue Crew nun auch in Deutschland Fuß fassen.

(Quelle: SALZBURG24)