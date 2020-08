Die Sonderaktion läuft noch bis Freitag und gilt für Personen, die zwischen 7. und 16. August aus Kroatien nach Salzburg zurückgekehrt sind. "Durch dieses freiwillige Screening wollen wir Urlauber erreichen, die schon vor der Reisewarnung des Außenministeriums zurückgekommen und symptomfrei sind. Denn seit Sonntag um Mitternacht muss man ohnehin einen negativen Test dabei haben oder innerhalb von 48 Stunden einen machen", erklärt LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP). Derzeit seien die Testkapazitäten ausreichend vorhanden, zwischen 1.500 und 2.000 pro Tag sind alleine im Partnerlabor des Landes möglich.

Corona-Tests für Kroatien-Rückkehrer: Personal aufgestockt

Um möglichst viele Abstriche von Kroatien-Rückkehrern machen zu können, stockt laut Rotem Kreuz Salzburg die Drive-In-Station beim Stadion Kleßheim Personal auf, eine weitere Drive-Station in der Nähe der Stadt Salzburg wird ab Dienstag temporär aktiv sein. Jene in St. Johann im Pongau und beim Tauernklinikum in Zell am See sind wie gewohnt in Betrieb.

Nur Hotline 1450 vermittelt Gratis-Tests

"Wir weisen aber darauf hin, dass eine Zuweisung durch 1450 zwingend notwendig ist. Auch hier wurde in Salzburg das Personal vorübergehend aufgestockt. Bitte nicht auf eigene Faust hinfahren", appelliert das Rote Kreuz. Zusätzlich kann man sich in Salzburg wie gewohnt natürlich auf eigene Kosten testen lassen, bei den niedergelassenen Ärzten oder bei der Test-Station am Salzburger Flughafen und im Tauernklinikum in Zell am See.

(Quelle: SALZBURG24)