Eine Nacht im Freien verbrachte laut einem Bericht des Roten Kreuzes Berchtesgaden eine 70-Jährige am Mittwoch. Seit 18.30 Uhr am Mittwochabend galt die demenzkranke Frau in Bayerisch Gmain als verschwunden und wurde von 16 ehrenamtlichen Einsatzkräften der Bergwachten Bad Reichenhall, Freilassing und Teisendorf-Anger gesucht. Schließlich fanden ein Fußtrupp von Bergwacht und Alpiner Einsatzgruppe (AEG) der Polizei die leicht Verletzte kurz nach 13.30 Uhr am Donnerstagvormittag die 70-Jährige oberhalb des Rötelbachs am südöstlichen Ende des Betriebsgeländes. Dort wurde sie medizinisch erstversorgt und an die nachgeforderte Rettungswagen-Besatzung des Berchtesgadener Roten Kreuzes übergeben.

Suchtrupp im Einsatz nach Vermissten

43 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungshundestaffeln und der Feuerwehr mit Fußtrupps, 26 Hunden und der Landkreis-Drohne waren laut Bericht des Berchtesgadener Roten Kreuzes waren in der Nacht erfolglos auf der Suche nach der Vermissten. Daraufhin übernahmen Bergwacht und AEG die Suche am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr wieder auf und konzentrierten sich auf das weitläufige Betriebsgelände und die Wälder oberhalb der Einrichtung zum Lattengebirge hinauf und im Kirchholz. Auch der Polizeihubschrauber „Edelweiß 1“, der Bergwacht-Technik-Bus mit Wärmebild-Drohne und die Such- und Lawinenhundestaffel der Bergwacht-Region Chiemgau waren auf der Suche im Einsatz. Die Dame wurde nach der medizinischen Erstversorgung in die Kreisklinik Bad Reichenhall gebracht.

(Quelle: SALZBURG24)