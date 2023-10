Der 26-jährige Oberösterreicher war am Sonntag gegen 13.30 Uhr vom Grünberg in Gmunden (Bezirk Gmunden) gestartet. Er steuerte bei einer Abwärtsspirale den Landeplatz „Mühlibankerl“ an. Dabei bemerkte er allerdings einen weiteren Gleitschirmflieger in der Luft und brach das Manöver ab, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Sonntag.

Dabei verlor der Mann die Kontrolle über seinen Gleitschirm. Er landete damit in den angrenzenden Bäumen, der Schirm verhängte sich in einer 25 Meter hohen Esche. Der 26-Jährige blieb unverletzt in einer Höhe von etwa zehn Metern hängen und konnte sich selbstständig nicht mehr befreien.

Gmunden: Paragleiter mit provisorischem Einsatz gerettet

Ein Begleiter verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Über die brüchigen Äste zu klettern war laut Polizei nicht möglich. Die Einsatzkräfte entschieden sich dazu, über einen an einem Hoflader installierten Korb und einer provisorisch montierten Leiter einen Feuerwehrmann und einen Alpinpolizisten zu dem Paragleiter zu bringen. So konnte der 26-Jährige gesichert aus seiner Lage befreit und zurück auf den Boden gebracht werden. Im Anschluss wurde der Gleitschirm geborgen.

(Quelle: SALZBURG24)