Einen todkranken Hund hat die Pfotenhilfe Lochen am 5. Dezember in Oberösterreich von einer Straße in Aurolzmünster (Bezirk Ried im Innkreis) gerettet. Er dürfte ausgesetzt worden sein und musste noch am selben Tag eingeschläfert werden. Wie sich bei der tierärztlichen Untersuchung herausstellte, litt der Vierbeiner wohl schon jahrelang unter seiner Erkrankung. Zudem soll das Tier laut Aussage eines Zeugen dauerhaft an einer Kette gehalten worden sein, schreiben die Tierschützer:innen heute in einer Aussendung.

Hund in OÖ jahrelang an Kette gehalten

Der Tierschutzhof erstattete deshalb Anzeige gegen den ehemaligen Besitzer des Hundes. Er wird verdächtigt, das Tier „trotz schwerer Krankheit und starker Schmerzen unbehandelt leiden gelassen“ und es, als es sterbenskrank wurde, ausgesetzt zu haben. "Ich bin wirklich erschüttert, was dieser arme alte Hund alles ertragen musste!", so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Sie hoffe auf ein Tierhaltungsverbot, wenn sich der Verdacht der Tierschützer:innen bestätigen sollte.

Pfotenhilfe nimmt Hinweise zu Tierquälerei entgegen

An die Bevölkerung appelliert die Pfotenhilfe, bei Tierquälerei oder Haltungsverstößen nicht wegzuschauen. Rund um die Uhr könne man sich in solchen Fällen an die Pfotenhilfe wenden. Über das Kontaktformular auf der Homepage des Tierschutzhofs geht das sogar anonym.

(Quelle: SALZBURG24)