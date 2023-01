Arnold Schwarzenegger zählt mit Sicherheit zu den größten Namen der Kitzbüheler "Snowciety". Er soll seit Mittwoch mit seiner Entourage in Tirol weilen. Nicht nur, dass "Arnie" am heutigen Freitagabend die 30. Weißwurstparty im Stanglwirt eröffnen wird, sondern er bat bereits am Donnerstag zum Charity-Dinner samt Klima-Auktion in die Reithalle des Stanglwirts nach Going.

Schwarzenegger in Kitzbühel begleitet von Freundin

Begleitet von seiner Tochter Christina, Freundin Heather Milligan und seinem Neffen und Anwalt Patrick Knapp-Schwarzengger beschritt der "Terminator", Hollywoodstar und ehemalige Gouverneur von Kalifornien forschen Schrittes den Red Carpet. In noblem Anzug und mit roter Krawatte gab er sich sichtlich gut gelaunt und konnte dem Rummel um seine Person zweifellos so einiges abgewinnen.

Unter den Hammer kamen am gestrigen Abend unter anderem ein Humidor mit klarer Terminator-Referenz, signierte Skier von Lindsey Vonn, eine exakte Replik der Lederjacke aus "Terminator 2", ein Bild seines Freundes und Hobbymalers, Hollywoodstar Sylvester Stallone, ein Kunstwerk von Gottfried Helnwein oder ein Gemälde aus der Feder des brasilianischen Künstlers Romero Britto, der sich zuvor auch ausgiebig und posierfreudig am roten Teppich zeigte. Der Erlös kommt jedenfalls laut dem Veranstalter der "Schwarzenegger Climate Initiative" zugute, die unter anderem jedes Jahr im Mai den "Austrian World Summit" in Wien ausrichtet und weltweit Klimaprojekte unterstützt.

Promi-Treffpunkt beim Stanglwirt in Going

Wenn die "Steirische Eiche" ruft, dann stehen natürlich die Promis Gewehr bei Fuß. Das waren beispielsweise: "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier mit weiblicher Begleitung, Model Barbara Meier mit überaus auffälligen goldenen Stiefeln, Schwarzenegger-Buddy Ralf Moeller, Moderatorin Mirjam Weichselbraun mitsamt Schwester, Lindsey Vonn, die Frontmänner der Band "Boss Hoss" oder Schauspieler Hannes Jaenicke.

Arnies Klima-Auktion bringt 1,2 Mio. Euro

Diese Promis und die insgesamt mehr oder weniger bekannten 170 Gäste ließen sich nach absolviertem Schaulaufen am oder zumindest rasch über den Red Carpet nicht lumpen und griffen für das Klima tief in ihre Taschen: 1,2 Millionen Euro spielte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien für den Umweltschutz ein.

Doch nicht nur der gute und wichtige Zweck stand im Zentrum des Abends, sondern auch für Unterhaltung war bestens gesorgt. "The BossHoss" gaben etwa einige ihrer Songs zum Besten und auch die Versteigerung selbst ging nicht unbedingt bierernst über die Bühne. Der amerikanische Comedian, Schauspieler und Fernsehmoderator Matt Iseman beging seine wichtige Versteigerer-Funktion nämlich mit deutlichem Hang zum Witz und mit einer gehörigen Dosis Charme.

Zur selben Zeit beging das Land Tirol in Kitzbühel in der Goldenen Gams seinen traditionellen "Kitzbühel-Empfang". Nach dem landesüblichen Empfang mit Schützen und Blasmusik eröffneten der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober und Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Ski-Clubs, hochoffiziell die 83. Hahnenkammrennen.

Vegane Neuheit bei der legendären Weißwurstparty

Nachdem Freitagmittag mit der ersten Herren-Abfahrt des Wochenendes eines der sportlichen Highlights in Kitzbühel über die Bühne geht, steht am Abend bereits das nächste große Society-Event am Programm. Rund 2.500 Gäste sind zur legendären Weißwurstparty im Stanglwirt geladen. Eröffnet wird die Promi-Sause – natürlich – von "Arnie". Auf der Speisekarte steht dabei heuer eine Neuheit, die schon beim letzten Oktoberfest für Aufsehen gesorgt hatte. Auf der Kitzbüheler Traditionsveranstaltung soll nämlich heuer erstmals eine vegane Weißwurst serviert werden.

Auf der Münchener Wiesn war im Vorjahr bereits jede fünfte Weißwurstbestellung im größten Festzelt vegan, bestätigt auch Hofbräu-Wirtin Silja Schrank-Steinberg in einer Aussendung des Herstellers Greenforce. Neben der veganen Weißwurst ergänzt heuer auch die vegane Currywurst das pflanzliche Menü auf der Weißwurstparty. Schwarzenegger dürfte die pflanzliche Alternative aus Erbsenprotein mit Sicherheit munden. Ernährt sich "Arnie" doch großteils vegan.

Auf der Weißwurstparty in Kitzbühel wird heuer auch eine vegane Weißwurst serviert.

"KitzRaceParty" im Streif-Zielhang

Eine ähnlich hohe Promidichte wie bei den Events im Stanglwirt dürfte es dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch bei der "KitzRaceParty" am Samstagabend im VIP-Zelt von Harti Weirather geben, das direkt am Zielhang gelegen ist. Dort will man wieder an Vor-Corona-Zeiten anschließen und sich auch beim Musik-Act abermals nicht lumpen lassen: 2020 hatten etwa "The Black Eyed Peas" das Luxuszelt zum Beben und die Promis zum Tanzen gebracht. Auch die "KitzRaceParty" wartet mit einem Schaulaufen der Stars am Red Carpet auf. Einer der Stammgäste auf Weirathers-Liste: Lokalmatador und Schlagerbarde Hansi Hinterseer.

Weniger feiern als vielmehr mehr oder weniger gut Skifahren müssen die Promis am selben Tag im Anschluss an die Streif-Abfahrt. Für einen karitativen Zweck – unterstützt werden traditionell in Not geratene Tiroler und Südtiroler Bergbauernfamilien – schnallen sie sich einmal mehr die Latten an und wagen sich den Zielhang hinunter. Als "Zielrichter" dürfte höchstwahrscheinlich wieder Ex-Formel1-Zampano Bernie Ecclestone fungieren.

Rosi Schipflingers Sonnbergstuben in Kitzbühel ausgebucht

Zur ungefähr selben Zeit wie die "KitzRaceParty" gehen im Hotel Kitzhof die "Hummerparty" sowie das "Schnitzelessen" in Rosi Schipflingers Sonnbergstuben über die Bühne. Bei der "Hummerparty" trifft man beispielsweise Skilegenden wie Karl Schranz, Franz Klammer oder Hannes Reichelt, bei der singenden Wirtin Rosi werden unter anderem Andreas Gabalier, der deutsche Schauspielstar Wolfgang Fierek samt Gattin, seine Kollegin Jutta Speidel sowie das Volksmusikduo Marianne und Michael erwartet, hieß es auf APA-Anfrage. Spontan dazustoßen dürfte dabei schwierig werden, die Sonnbergstuben ist am Wochenende komplett ausgebucht, wie es auf der Facebook-Seite des Lokals heißt.

Der Mythos Kitzbühel Das Hahnenkamm-Rennen wird seit 1931 im Tiroler Skiort Kitzbühel ausgetragen. Am Rennwochenende tummelt sich die nationale und internationale High Society in der rund 8.000 Einwohner:innen zählenden Stadtgemeinde. 2021 gingen Schätzungen davon aus, dass der Umsatz im Großraum Kitzbühel am Rennwochenende etwa 50 Millionen Euro beträgt, das Veranstaltungsbudget des Kitzbüheler Skiklubs liege bei rund zehn Millionen Euro.

