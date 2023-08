Ein Verkehrsunfall mit einer Freilassinger Einheimischen und einem Pkw-Lenker aus Salzburg forderte am Montagmorgen am Salzburger Platz in Freilassing (LKR: BGL) drei Verletzte. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr Freilassing am Montagvormittag. Nach Angaben der Polizei habe eine Freilassingerin von der Münchner Straße kommend einen BMW mit Salzburger Kennzeichen, der geradeaus in die Stadt fahren wollte, übersehen und ist beim Abbiegen in die Laufener Straße mit ihm zusammengeprallt.

Durch den Crash drehte sich das Auto der Einheimischen und daraufhin blieben beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich liegen. Zwei Personen wurden leicht, eine schwerer verletzt.

Starke Staus in alle Richtungen

Durch den Unfall musste der Verkehr der stark befahrenen Kreuzung von der Freiwilligen Feuerwehr Freilassing geregelt werden. Die Fahrspur von Salzburg kommend gerade aus in die Stadt musste bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes rund eineinhalb Stunden gesperrt und der Verkehr südlich bzw. nördlich an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Das führte zu massiven Staus in alle Richtungen. Die Feuerwehr kümmerte sich laut eigenen Angaben um den Brandschutz, klemmte die Batterien ab und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Ein Einsatzleitfahrzeug, das Hilfeleistungslöschfahrzeug, der Rüstwagen und ein Lkw mit insgesamt 17 Einsatzkräften, sowie zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarztfahrzeug des Roten Kreuzes waren vor Ort.

