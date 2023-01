Nach zwei coronabedingt mageren Jahren mit kaum Fans am Zielhang der Planai in Schladming werden beim Nightrace am Dienstag nun wieder rund 40.000 Fans erwartet. 27.500 Tickets wurden aufgelegt, weitere etwa 13.000 Gäste werden in der Weltcupmeile im Herzen der steirischen Ski-Metropole erwartet, hieß es im Vorfeld seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Beim ersten Nacht-Riesentorlauf der Männer am Mittwoch dürften wohl um die 10.000 Fans kommen.

Schladminger Nacht-Slalom längst ein Klassiker

Der Nacht-Slalom in Schladming zählt seit Jahrzehnten zu den Klassikern im Ski-Weltcup. Über viele Jahre hinweg haben die Einsatzkräfte ihre Konzepte für einen reibungslosen Ablauf immer wieder adaptiert und angepasst. Große Überraschungen sind diesmal daher nicht zu erwarten: "Aufgrund langjähriger Erfahrungen und den erwarteten Besucherzahlen beurteilen wir gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Liezen die sicherheitspolizeiliche Lage", schilderte der Liezener Bezirkspolizeikommandant Siegmund Schnabl. Der Einsatz kann nicht mit bezirkseigenen Kräften bewältigt werden. Daher werden Polizistinnen und Polizisten aus der gesamten Steiermark, aber auch Sonderkräfte aus anderen Bundesländern, wie zum Beispiel der Entschärfungsdienst, vor Ort sein.

Verkehrsbehinderungen auf Ennstal Bundesstraße

Besonders die Regelung der An- und Abreise der Fans ist stets eine der aufwendigsten Aufgaben. Tausende Pkw und einige hundert Busse werden erwartet. Parkplätze seien aber ausreichend vorhanden. Dennoch wird vor allem auf der Ennstal Bundesstraße (B320) mit Stau gerechnet. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird von ÖAMTC und Exekutive dringend empfohlen.

Mit Öffis nach Schladming anreisen

Die Regiobahn bietet ab Wien einen Sonderzug mit Zustiegsmöglichkeiten entlang der Strecke an. Der Partyzug startet bereits um 11.07 Uhr am Hauptbahnhof, retour geht es um 22.50 Uhr ab Schladming. Zudem wird der Regionalverkehr im Ennstal verstärkt. Die ÖBB-Postbusse fahren am Dienstag in kürzerer Taktung, Planaibus und RVB haben auch für den Riesentorlauf am Mittwoch Bus-Shuttles im Angebot.

Promi-Rennen am Montag

Zur Entzerrung der Menschenmassen wartet Schladming bereits am Montag mit einem Rahmenprogramm auf. Das traditionelle Charity Race und eine große Party in der Weltcup-Meile sorgen für Unterhaltung jener Gäste, die schon am Vortag anreisen. Ein Großteil der Zuschauer:innen wird dennoch erst am Dienstag erwartet, so der ÖAMTC in einer Aussendung

Steirische Polizei mit vermehrten Alko-Kontrollen

Die Einsatzkräfte werden am Dienstag und am Mittwoch besonders auf Alkohol im Straßenverkehr, Jugendschutz und die verbotene Verwendung von Pyrotechnik achten, kündigte der Einsatzleiter an. "Naturgemäß wird viel Alkohol in einem sehr kurzen Zeitraum konsumiert. Damit verbunden rechnen wir an beiden Renntagen mit Verletzungen und einigen kleineren Auseinandersetzungen." Die Uniformierten würden bei solchen Einsätzen viel Fingerspitzengefühl benötigen. "Ich möchte bewusst auch an die Eigenverantwortung der Besucher appellieren. Viele Probleme können durch Vernunft und im miteinander geführten Dialog bereits im Vorhinein verhindert werden", so Schnabl.

Promi-Auflauf rund um die Planai

Spezialkräfte werden am Dienstag auch für die Sicherheit von US-Botschafterin Victoria Kennedy sorgen, die sich zusammen mit dem steirischen LH Christopher Drexler (ÖVP) das Nightrace ansehen wird. Weitere Gäste aus der Politik werden unter anderem Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Arbeitsminister Martin Kocher (beide ÖVP) sein. Zur weiteren angekündigten Prominenz zählen unter anderem:

Toni Polster

Andreas Goldberger

Matthias Walkner

Thomas Morgenstern

Roman Mählich

Hans Knauß

Peter Schröcksnadel

Annemarie Moser-Pröll

Renate Götschl

Klaus Leutgeb

Manche von ihnen werden bereits Montagabend am traditionellen Charity Race für den steirischen Ski-Nachwuchs teilnehmen.

Nacht-Slalom Kassenschlager für Schladming

Der Nacht-Slalom, der zum 26. Mal ausgetragen wird, ist für Schladming und das gesamte Ennstal zu einem Kassenschlager geworden: "Der Wert des Nightrace ist für unsere Region wirklich außerordentlich hoch", so Mathias Schattleitner, Geschäftsführer im Tourismusverband Schladming-Dachstein. "Neben den direkt mit dem Rennen verbundenen Umsätzen wie Nächtigungen und Tickets kommt noch eine sehr hohe Umwegrentabilität hinzu. So profitieren neben dem Tourismus auch viele weitere Branchen, immerhin gibt jeder Nightrace-Gast im Schnitt über 250 Euro während seines Aufenthaltes im Rahmen des Rennens aus. Und heuer wirken sich diese Effekte durch das zusätzliche Rennen am Mittwoch noch deutlicher aus", rechnete Schattleitner vor.

Allein der Slalom habe in den vergangenen Jahren mehr als 20 Mio. Euro Umsatz in die Region gespült. Zur direkten Wertschöpfung komme auch noch der Werbeeffekt hinzu.

Wer hat in Schladming gewonnen?

Aus sportlicher Sicht würden sich die tausenden Fans sicherlich wieder einen österreichischen Sieger wünschen. Immerhin ist die Planai ein absoluter Lieblingshang der ÖSV-Läufer. Benjamin Raich hat in der Steiermark viermal, Marcel Hirscher dreimal gewonnen. Mario Matt und Reinfried Herbst standen jeweils zweimal ganz oben am Stockerl.

1997: 1. Alberto Tomba (ITA) - 2. Thomas STANGASSINGER (AUT) - 3. Sebastien Amiez (FRA)

1998: 1. Alberto Tomba (ITA) - 2. Thomas SYKORA (AUT) - 3. Hans-Petter Buraas (NOR)

1999: 1. Benjamin RAICH (AUT) - 2. Pierrick Bourgeat (FRA) - 3. Kjetil-Andre Aamodt (NOR)

2000: 1. Mario MATT (AUT) - 2. Ole-Christian Furuseth (NOR) - 3. Thomas STANGASSINGER (AUT)

2001: 1. Benjamin RAICH (AUT) - 2. Hans-Petter Buraas (NOR) - 3. Mitja Kunc (SLO)

2002: 1. Bode Miller (USA) - 2. Jean-Pierre Vidal (FRA) - 3. Ivica Kostelic (CRO)

2003: 1. Kalle Palander (FIN) - 2. Benjamin RAICH (AUT) - 3. Hans-Petter Buraas (NOR)

2004: 1. Benjamin RAICH (AUT) - 2. Manfred Mölgg (ITA) - 3. Kalle Palander (FIN)

2005: 1. Manfred PRANGER (AUT) - 2. Benjamin RAICH (AUT) - 3. Andre Myhrer (SWE)

2006: 1. Kalle Palander (FIN) - 2. Akira Sasaki (JPN) - 3. Benjamin RAICH (AUT)

2007: 1. Benjamin RAICH (AUT) - 2. Jens Byggmark (SWE) - 3. Mario MATT (AUT)

2008: 1. Mario MATT (AUT) - 2. Jean-Baptiste Grange (FRA) - 3. Manfred Mölgg (ITA)

2009: 1. Reinfried HERBST (AUT) - 2. Manfred PRANGER (AUT) - 3. Ivica Kostelic (CRO)

2010: 1. Reinfried HERBST (AUT) - 2. Silvan Zurbriggen (SUI) - 3. Manfred PRANGER (AUT)

2011: 1. Jean-Baptiste Grange (FRA) - 2. Andre Myhrer (SWE) - 3. Mattias Hargin (SWE)

2012: 1. Marcel HIRSCHER (AUT) - 2. Stefano Gross (ITA) - 3. Mario MATT (AUT)

2013: kein Rennen wegen anschließender WM in Schladming

2014: 1. Henrik Kristoffersen (NOR) - 2. Marcel HIRSCHER (AUT) - 3. Felix Neureuther (GER)

2015: 1. Alexander Choroschilow (RUS) - 2. Stefano Gross (ITA) - 3. Felix Neureuther (GER)

2016: 1. Henrik Kristoffersen (NOR) - 2. Marcel HIRSCHER (AUT) - 3. Alexander Choroschilow (RUS)

2017: 1. Henrik Kristoffersen (NOR) - 2. Marcel HIRSCHER (AUT) - 3. Alexander Choroschilow (RUS)

2018: 1. Marcel HIRSCHER (AUT) - 2. Henrik Kristoffersen (NOR) - 3. Daniel Yule (SUI)

2019: 1. Marcel HIRSCHER (AUT) - 2. Alexis Pinturault (FRA) - 3. Daniel Yule (SUI)

2020: 1. Henrik Kristoffersen (NOR) - 2. Alexis Pinturault (FRA) - 3. Daniel Yule (SUI)

2021: 1. Marco SCHWARZ (AUT) - 2. Clement Noel (FRA) - 3. Alexis Pinturault (FRA)

2022: 1. Linus Straßer (GER) - 2. Atle Lie McGrath (NOR) - 3. Manuel FELLER (AUT)

