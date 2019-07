Der Unfall ereignete sich am frühen Abend auf der Weißenbach Straße (B153), informiert die Polizei in einer Aussendung. Der 22-Jährige war in Richtung Bad Ischl (Bez. Gmunden) unterwegs. Vor ihm war ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit einem Betonmischwagen unterwegs. Dieser wollte im Gemeindegebiet von Weißenbach am Attersee nach links abbiegen. Genau in diesem Moment dürfte der 22-Jährige trotz Verbotes zu einem Überholmanöver angesetzt haben. Dabei krachte er in den Betonmischer.

Kollision: Schwer verletzter Biker auf B153

Durch die Wucht des Anpralles wurde der 22-Jährige von seinem Motorrad geschleudert und kam am Fahrbahnrand schwer verletzt zu liegen. Der junge Mann wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung Unterach am Attersee mit dem Notarzthubschrauber in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck geflogen.

(Quelle: SALZBURG24)