Tiroler an zwei Tagen in Folge mit drei Promille hinterm Steuer erwischt

Mit einem in Sachen Alkohol besonders uneinsichtigen Pkw-Lenker hat es die Polizei an den Weihnachtsfeiertagen in Fieberbrunn in Tirol (Bezirk Kitzbühel) zu tun gehabt: Den Beamten ging sowohl am 24. Dezember als auch am Christtag ein 36-Jähriger aus Ungarn ins Netz, der beide Male über drei Promille Alkohol im Blut hatte. Der Mann wurde jeweils in seinem Fahrzeug angetroffen, das zweite Mal schlief er gerade bei laufendem Motor am Fahrersitz.

Lenker ohne Führerschein zweimal betrunken erwischt

Der Ungar war zudem nicht im Besitz eines Führerscheins – dieser war ihm nämlich von der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel zuvor entzogen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das erste Mal war der Mann der Exekutive am Nachmittag des 24. Dezember „aufgefallen“. Letztere hatte zuvor eine entsprechende Mitteilung bekommen. Das betroffene Auto solle zudem einen Schaden an der Fahrzeugfront aufweisen, hatte es geheißen.

Die Beamten trafen den Mann schließlich in seinem Auto sitzend an. Sie führten eine Kontrolle durch und stellten die äußerst starke Alkoholisierung fest. Der 36-Jährige konnte keine genauen Angaben über die Ursache für die Beschädigungen an der Fahrzeugfront – im Bereich des Scheinwerfers und der Stoßstange – machen. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt.

Alkolenker schläft bei laufendem Motor am Fahrersitz

Doch am Nachmittag des Folgetages folgte schließlich das „Bemerkenswerte“: Nach einem Hinweis stießen die Polizisten ein weiteres Mal auf denselben Mann. Sie fanden ihn bei laufendem Motor am Fahrersitz schlafend vor. Erneut wurden über drei Promille gemessen. Erneut wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Auch die Kennzeichentafeln des Pkw war der Ungar aufgrund fehlender Verkehrs- und Betriebssicherheit los.

(Quelle: APA)