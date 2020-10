Durch den Rettungsflug blieb den Bergsteigern eine weitere Biwak-Nacht bei wesentlich frischerer Witterung und der Bergwacht Berchtesgaden ein personalintensiver, zeitaufwendiger bodengebundener Einsatz erspart.

Bergsteiger verbringen Nacht in Biwakloch

Die 44-jährige Frau und der 53-jährige Mann aus Oberbayern und Mittelfranken waren bereits am Freitagmorgen in die Ostwand eingestiegen und hatten dann oberhalb der Biwaklöcher am Beginn der Gipfelschlucht Probleme, den weiteren Verlauf des Berchtesgadener Wegs zu finden, weshalb sie die Nacht bei verhältnismäßig milder Witterung im großen Biwakloch verbrachten. Auch am Samstagmorgen fanden sie nicht weiter nach oben und beschlossen dann, wieder in Richtung Eiskapelle abzusteigen, verwarfen die Entscheidung dann aber aufgrund des im Abstieg doch wesentlich anspruchsvolleren Geländes wieder.

Föhnsturm: Schwieriger Heli-Einsatz

Als gegen 10.45 Uhr der Notruf des Duos in der Leitstelle Traunstein eingegangen war, forderte der Einsatzleiter einen Heli an. Die Leitstelle und der Einsatzleiter organisierten dann einen Heli mit Rettungswinde; „Edelweiß 2“ traf am frühen Nachmittag in Schönau ein, konnte aber zunächst aufgrund der starken Windböen nicht näher an die Felswand fliegen. Die Heli-Crew und die Bergwacht warteten deshalb zunächst am Schneewinkl-Landeplatz und dann in Sankt Bartholomä auf der Halbinsel Hirschau direkt unterhalb der Ostwand auf einen günstigen Augenblick.

Watzmann: Bergsteiger ausgeflogen

Gegen 15 Uhr flachte der Sturm dann so weit ab, dass die Einsatzkräfte die Chance nutzten und einen Rettungsversuch starteten. Während der Anflug aufgrund der immer noch recht hohen Windgeschwindigkeiten durchaus anspruchsvoll war, war es im Bereich der Einsatzstelle in rund 1.900 Metern Höhe geländebedingt durch die Nähe zur Felswand so ruhig, dass ohne größeres, unkalkulierbares Risiko ein Retter mit der Winde zu dem Duo abgelassen werden konnte.

„Edelweiß 2“ nahm beide Bergsteiger jeweils zusammen mit dem Retter per Winde auf und flog sie dann direkt zum Schneewinkl-Landeplatz aus. Die Bergwacht Berchtesgaden brachte die Bergsteiger anschließend noch zu ihrem Auto am Großparkplatz Königssee zurück und war bis 16 Uhr im Einsatz.

(Quelle: SALZBURG24)