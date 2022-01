Seit mittlerweile fast 20 Jahren ist Salzburg das Bundesland in Österreich mit der niedrigsten Krebs-Sterblichkeit. Damit diese Entwicklung fortgeführt werden kann und die medizinische Ausstattung an die modernen Herausforderungen angepasst wird, werden die bisher fünf am SALK-Gelände verstreuten Standorte der Onkologie im neuen "Haus L" der Universitätsklinik für Innere Medizin III zusammengefasst. Für viele – sowohl Personal als auch Patienten – ein längst überfälliger Schritt.

Neubau gegen vermehrte Platzprobleme

"Die adäquate Versorgung der Patienten stößt an ihre Grenzen und ist mitunter jetzt schon schwierig", beschreibt Klaus Offner, Wirtschaftsdirektor des Uniklinikums, im Gespräch mit SALZBURG24 die zunehmenden Platzprobleme. "Der Neubau bringt kürzere Wege, eine bessere Übersicht und höhere Effizienz, von der Patienten und Mitarbeitende profitieren."

Onkologie kommt ins "Haus L"

Im bevorstehenden Neubau gegenüber der Spitalskirche St. Johannes werden die Ambulanzen, Stationen, Labore, Palliativbetten und Tagesklinik unter einem Dach vereint und gleichzeitig modernisiert.

Im "Haus L" – eine eigene Anlaufstelle der Onkologie mit 250 Arbeitsplätzen – soll es Räume für insgesamt 120 Betten geben. Die Palliativbetten werden von bisher sechs auf künftig zwölf verdoppelt, zudem soll es 25 onkologische Spezialbetten geben. Die jetzige Ausstattung für die Krebspatienten sei teilweise über 50 Jahre alt. Offner: "Die Modernisierungen und Neuerungen bringen eine grundsätzliche Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen und medizinischen Versorgung für die Bewohner Salzburgs."

Forschung auf eigene Beine gestellt

Doch nicht nur für Patienten und Angestellte bringt der Neubau Modernisierungen mit sich, auch die Forschung darf sich auf Neuerungen freuen: "Es ist ein Forschungscampus in Planung, der am LKH-Campus in Salzburg-Mülln entstehen soll", bestätigt Offner. Aktuell sei man – gemeinsam mit der Uni Salzburg, der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) und weiteren Partnern – in der Konzeptphase. "Wir sind noch ganz am Anfang", gibt der Wirtschaftsdirektor Einblick. Dabei sollen dem Vernehmen nach auch Teile der Naturwissenschaftlichen Fakultät (NaWi) aus dem südlichen Teil der Stadt Salzburg nach Mülln übersiedeln. Wann das genau in welchem konkreten Umfang passieren soll, ist jedoch noch völlig unklar.

Baustart am SALK-Gelände noch 2022

Der Neubau von "Haus L" entsteht auf einem freien Baufeld auf dem SALK-Gelände an der Müllner Hauptstraße. Das Land Salzburg, Eigentümer der SALK, investiert dafür rund 31,9 Millionen Euro. Baustart für das Projekt mit rund 4.500 Quadratmetern Fläche ist Ende des heurigen Jahres. Die Eröffnung soll 2025 vonstattengehen.

Die Bauarbeiten sollen den Spitalsbetrieb nicht einschränken. Man sei es laut Offner gewohnt, auf einer Baustelle zu arbeiten. "Eine Bestandssanierung wäre viel komplizierter und ein sofortiger Baustopp, etwa wegen aufwendiger Operationen, ist jederzeit möglich." So habe man es bereits bei früheren Bauprojekten gemacht, erklärt der Wirtschaftsdirektor.

UKH übersiedelt nach Salzburg-Mülln

Und weil das Unfallkrankenhaus (UKH) in den kommenden Jahren vom Rehrlplatz auf das SALK-Areal nach Mülln übersiedelt, werden die Landeskliniken auch nach Fertigstellung des "Hauses L" in Teilen eine Baustelle bleiben. In dem neuen Zentrum sollen die Orthopädie und Traumatologie der SALK zusammengeführt werden. Dafür ist das neue "Haus B" gegenüber der Chirurgie West bei der Aiglhofkreuzung geplant. Alle Verunfallten sollen dann an diesem zentralen Standort in Salzburg-Mülln versorgt werden.

Aktuell seien Landeskliniken und AUVA in der Planungsphase. Dafür wurden zehn Arbeitsgruppen mit insgesamt 120 Mitarbeitenden gebildet. "Wir nützen die Zeit für effiziente und zukunftsorientierte Planung", so Offner. Momentan stehen im UKH über 138 Betten und 350 Mitarbeitende zur Verfügung. Im neuen Traumazentrum sollen dann 200 Betten auf den Normalstationen und weitere Intensivbetten zur Verfügung stehen.

Steigende Versorgungsleistungen

Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern wird das siebengeschossige "Haus B" die Notaufnahme mit Schockräumen, Chirurgie, die Gefäßchirurgie, HNO, Innere Medizin 1 und 2, Lungenabteilung, Urologie sowie einen Teil der Anästhesie beherbergen. Dazu kommt ein Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach. Offner: "Damit reagieren wir auch auf die in den letzten Jahren immer weiter steigenden Versorgungsleistungen." Eigentlich sei die UKH-Notaufnahme für rund 50 Patienten am Tag konzipiert, jedoch würden dort täglich im Durchschnitt 200 Menschen versorgt.

Unklarheit über Zukunft am Rehrlplatz

Es werden rund 180 Millionen Euro investiert, die Kosten teilen sich die Träger. Die AUVA wird das neue UKH betreuen. Bis 2024/25 soll das UKH an seinem bestehenden Standort in Betrieb bleiben. Bis 2030 soll der Neubau abgeschlossen sein. Bis heute ist offen, was nach der Übersiedlung am derzeitigen Standort beim Rehrlplatz passieren wird. Im Raum steht etwa eine Tages-Reha.

Salzburgs LH-Stv. und Gesundheits-Landesrat Christian Stöckl (ÖVP) erklärte bereits in der Vergangenheit, dass Investitionen ins Gesundheitssystem – trotz Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen – weiter vorangetrieben werden. Im heurigen Budget lässt das Land Salzburg heuer fast eine Milliarde Euro in den Gesundheitsbereich fließen.

