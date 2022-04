11,3 Millionen Euro werden heuer vom Fonds zur Erhaltung des ländlichen Straßennetzes (FELS) in die Hand genommen, um Sanierungen und Neubauten durchzuführen. „Das sind um 1,3 Millionen mehr als letztes Jahr. Diese Budgeterhöhung ist notwendig, da die allgemeinen Preissteigerungen sich auch bei den Baumaterialen durchschlagen. Die Kosten für Stahl und Verzinken haben sich verdoppelt, Bitumen ist fast um 50 Prozent teurer geworden“, teilt Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) in einer Aussendung am Montag mit. Schwaiger ist auch Vorsitzender der FELS-Kommission.

FELS-Gesetz novelliert

Zu Jahresanfang wurde das FELS-Gesetz novelliert. Geändert wurde, dass eine Straße dem ländlichen Straßennetz ab 30 bewohnten Bauten anstatt wie bisher 25 zugeordnet wird. „Durch die Erhöhung der Häusergrenze erreichen wir, dass die Wegerhalter weiterhin finanziell unterstützt werden können. Im Sinne der Raumordnungsbestimmungen wird dadurch eine Erweiterung im geschlossenen Siedlungsbereich ermöglicht und wir schaffen eine sparsame Nutzung von Bauland, Wohnraum und Infrastruktur“, so Landesrat Josef Schwaiger.

Wo Güterwege in Salzburg saniert werden

Mit den Sanierungen soll das ländliche Wegenetz laufend in Schuss gehalten werden. "Das ist von zentraler Bedeutung für das gesellschaftliche, wirtschaftliche und bäuerliche Vorankommen in unseren Regionen“, sagt Schwaiger. Insgesamt werden heuer 1.139 Kilometer ländliche Straßen saniert, davon 1.094 Kilometer mit Asphaltauflage und 45 Kilometer Schotterwege, die meisten davon im Pongau. Hier der Überblick über die Bezirke:

Flachgau: 280 Kilometer Asphalt und 6 Kilometer Schotter

Tennengau: 252 Kilometer Asphalt

Pongau: 257 Kilometer Asphalt und 21 Kilometer Schotter

Pinzgau: 241 Kilometer Asphalt und 14 Kilometer Schotter

Lungau: 64 Kilometer Asphalt und 4 Kilometer Schotter

13 neue Bauprojekte und 200 Sanierungen

2022 werden rund 200 Einzelsanierungen, in etwa gleich viele wie letztes Jahr, durchgeführt. Dazu gehören Entwässerungen, Sicherheitseinrichtungen, Stützbauwerke, Verschleißdecken, Viehsperren, Bankette und vieles mehr. 13 Projekte sollen dieses Jahr neu gestartet werden: Der Kleinnagler Güter- und Privatweg in St. Johann, Proneben in Mühlbach, Wolfaustraße in Hüttschlag (alle Pongau), Eschenau West in Taxenbach, Seidlwinkl in Rauris (beide Pinzgau), Flurnsbachstraße in Berndorf, Schmieding-Schoosleiten-Waidach in Thalgau, Wiesenbauerstraße in Elixhausen (alle Flachgau), Konwald in Altenmarkt, Kirchgass in Filzmoos (beide Pongau) und Reichensberg-Pölsen in Uttendorf (Pinzgau).

40 Brücken rundum erneuert

Bei Brücken im Bundesland sind rund 40 Sanierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Erneuerung von Geländern oder Tragwerkserneuerungen, geplant. Acht größere Brückenerneuerungen starten bei der Obertraxlstraße-Reindlmühlstraße in Hallwang (Flachgau), am Mandlitzberg in Uttendorf (Pinzgau), am Putzengraben in Goldegg (Pongau), an der Stollriedl Brück II in Eben (Pongau), am Feichtingerweg in St. Michael (Lungau), an der Gaissstädtstraße in Fusch (Pinzgau), am Lammerweg I bei der Brücke III in Abtenau oder an der Gsengstraße in Rußbach (Tenenngau).

