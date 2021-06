Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen gingen in den letzten beiden Tagen in Teilen Salzburgs und Oberösterreichs nieder und richteten enorme Schäden an. Das ließe sich im Vorfeld etwas entschärfen. In der Süd-Ost-Steiermark etwa sind die sogenannten Hagelflieger nichts Unbekanntes.

So funktioniert ein Hagelflieger

Werden große Gewitterzellen mit Hagelpotenzial geortet, steigen die Hagelflieger auf und verbrennen in den Wolken eine sechsprozentige Silberjodid-Azetonlösung. Während das Azeton rückstandsfrei verbrennt, werden unzählige Silberjodidkristalle freigesetzt und in die hagelträchtige Gewitterwolke eingebracht. „Das bewirkt, dass es früher abregnet, noch bevor sich Hagel in der Wolke bilden kann“, erklärt Metereologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Josef Haslhofer im Gespräch mit SALZBURG24.

Gewitterzellen mit Silberjodid impfen

Die Gewitterzellen werden auf diese Art quasi geimpft. Hageln könne es danach immer noch, jedoch nicht mehr so heftig. Das Silberjodid fällt mit dem Regen auf den Boden.

Das ist die Unterführung in Seekirchen ????????????????

A bissi Hagel.... pic.twitter.com/XfDZ5aIznw — Wortwahl (@Wortwahl1) June 22, 2021

„Silberjodid am Boden wird in Silber und Jod aufgespaltet. Jene Menge, die von der Hagelabwehr freigesetzt wird (ca. 1,91 g/ha) ist am Boden nicht mehr nachweisbar und daher nicht gesundheitsgefährdend. Die Steirische Hagelabwehrgenossenschaft ist im Besitz einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der Landesregierung, die besagt, dass Silberjodid in der von uns ausgebrachten Form für Mensch und Tier unschädlich ist“, schreibt die steirische Hagelabwehr Genossenschaft über diese Technik.

Steiermark leistet sich Hagelabwehr

„Der Vorgänger dieser Genossenschaft wurde bereits 1955 gegründet“, erzählt Obmann Josef Mündler im Gespräch mit S24. Mittlerweile umfasst sie 88 steirische Gemeinden, die sie finanzieren. Es sei ein Irrglaube, dass die Hagelabwehr hauptsächlich wegen der zahlreichen Obstplantagen in diesem Gebiet aktiv ist. „Mittlerweile ist jeder Obstbauer dazu verpflichtet Hagelnetze zu errichten, daher sind die Schäden nicht mehr so dramatisch. Die Kollateralschäden sind das Thema“, erzählt Mündler. Also Autos, Hausdächer und dergleichen.

Mit High-Tech gegen Golfbälle

Die Hagelabwehr Genossenschaft sei allerdings lange gewachsen und hat sich besonders technisch enorm verbessert. „Wir haben hier absolutes High-Tech-Equipment und sind wissenschaftlich auf dem neuesten Stand“, schwärmt der Obmann. Die Wirksamkeit der Silberjodid-Methode sei mittlerweile auch mehrfach bewiesen und bestätigt. „Ich habe gesehen, wie groß die Hagelkörner in Salzburg waren. Das gibt es bei uns so nicht“, weiß der Steirer. Durch den Einsatz der Hagelflieger würden die Hagelkörner um 40 bis 50 Prozent schrumpfen und so als Wassertropfen, Schnee oder maximal in Kirschkern-Größe am Boden ankommen. „Golfbälle“, wie etwa in Mondsee würden damit nicht mehr einschlagen.

Hagel Innergebirg weniger intensiv

Im Flachland – wie eben in der Südoststeiermark – sei die Hagelwahrscheinlichkeit deutlich höher, als etwa im Gebirge. „Hagel hat immer Einzelzellen. Im Gebirge werden sie durch die Berge und Winde stärker abgeleitet und werden nicht gestärkt“, erklärt ZAMG-Meteorologe Haslhofer. Die Unwetter der letzten Tage seien allerdings nichts Ungewöhnliches. Allerdings könnte es heute, Donnerstag, im Flachgau und der Stadt Salzburg erneut zu Hagelgewittern kommen.

Unwetter am Donnerstag

„Heute haben wir die gleichen Voraussetzungen wie in den letzten Tagen. Starkregen, Hagel und Sturm sind wieder möglich“, weiß Haslhofer. Die kalte Abluft, ein sogenannter „Downburst“, sorgte gestern in der Landeshauptstadt am Flughafen für Windstärken von 118 km/h. „Zwei mehr und es wäre als Orkan einzustufen gewesen.“ Ab Freitag soll es allerdings etwas kühler werden und die Unwetter-Gefahr sinken.

Detaillierte Infos zum Wetter der nächsten Tage findet ihr HIER.

(Quelle: SALZBURG24)