Handelsangestellte streiken im Europark und in Zell am See

Der verkaufsoffene Feiertag hat am Freitag die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts in Salzburg eingeleitet. Trotz starken Kundenzustroms und des vorweihnachtlichen Glanzes in den Schaufenstern sind die Gefühle gemischt. Zwar sorgt der 8. Dezember heuer für außergewöhnlich hohe Besuchsfrequenzen in Salzburger Einkaufszentren und auf Christkindlmärkten - Teuerung, Streitigkeiten um den Kollektivvertrag und die verkürzte Vorweihnachtszeit bereiten dem Handel aber Sorgen. Für morgen sind Streiks und Demonstrationen angekündigt.

Mariä Empfängnis "fünfter Adventsonntag in diesem Jahr"

Schon am frühen Morgen lief der Feiertag für Salzburger Einkaufszentren hervorragend an. Gegenüber der APA sprach Christoph Andexlinger, Geschäftsführer des Salzburger Europarks mit Verantwortung für 16 weitere Shopping Malls in Österreich, vom "fünften Adventsonntag in diesem Jahr".

Der starke Schneefall in der vergangenen Woche habe die Einkaufsfreude am ersten Adventwochenende geschmälert, führe nun aber zu verstärkter Nachfrage im Schuh-, Textil- und Sporthandel: Viele Kunden seien auf den Wintereinbruch schlicht nicht vorbereitet gewesen. Quer durch Österreich könnten traditionell besonders Parfümerien, Spielwaren- und Buchgeschäfte punkten, laut Rückmeldungen der Geschäfte in den zugehörigen Malls hinke aber keine Branche auffällig hinterher.

Handel trotz vieler Besucher:innen besorgt

Der Handel durchschiffe gerade besondere Zeiten, gab Andexlinger zu bedenken, die Situation werde aber angesichts branchenübergreifend positiver Umsatzentwicklung schlechter geredet als sie sei. Mit Blick auf die für den für den zweiten Adventsonntag angekündigten Streiks in Zell am See (Pinzgau) und im Europark in der Landeshaupstadt infolge stockender Verhandlungen um den Kollektivvertrag solle man "die Kirche im Dorf lassen".

Trotzdem sei es "verwunderlich, dass man genau diesen Tag und diesen Standort für einen Streik aussucht". Schließlich sei der 8. Dezember als Beginn eines verlängerten Wochenendes dieses Jahr besonders vielversprechend, was die Nachfrage und die gleichmäßige Verteilung des Besucher:innenzustroms auf mehrere Tage angehe.

Die Gewerkschaft GPA hatte am Freitag angekündigt, am zweiten Adventsonntag in zwei Salzburger Einkaufszentren zu Demonstrieren. "Während von den fleißigen Handelsangestellten in der Weihnachtszeit alles abverlangt wird, sind ihre Arbeitgeber nicht bereit eine faire Gehaltserhöhung anzubieten", ist Michael Huber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Salzburg, empört. Morgen werde es deshalb beim Salzburger Europark und in Zell am See zu Demonstrationen kommen. "Während im Europark Handelsangestellte streiken, wird draußen auf der Straße eine Demonstration stattfinden", kündigt er an. Auch in Zell am See werde die Gewerkschaft eine Demonstration in Schüttdorf organisieren.

Beim Handels-KV geht es um die Gehälter von 430.000 Angestellten und Lehrlingen in Österreich. Es ist der zweitgrößte Kollektivvertrag des Staats. In fünf Runden schafften die Sozialpartner bisher keinen Gehaltsabschluss für 2024. Die Gewerkschaft pocht auf ein Plus von zumindest der Höhe der Jahresinflation. Das wären 9,2 Prozent. Die Arbeitgeber boten zuletzt 8 Prozent.

Stimmung an verkaufsoffenem Feiertag "entspannt"

Generell erkennt Andexlinger auch im diesjährigen verkaufsoffenen Feiertag den "klassischen Familieneinkaufstag". Man merke, "die Leute gehen langsamer, die Stimmung ist entspannt, lebendig, aber nicht gestresst". Aus wirtschaftlicher Sicht gelte es festzuhalten, wie wichtig der 8. Dezember sei, um die Kaufkraft in Österreich hoch zu halten: "Wenn hier die Geschäfte geschlossen bleiben, fahren viele zum Einkaufen ins Ausland. Dieses Geld fehlt dann aber hierzulande".

Von fehlender Kaufkraft ist an diesem 8. Dezember in Salzburg kaum etwas zu spüren. Im Designer Outlet stehe man "mit dem Rücken zur Wand", weil man "nicht mit so einem Andrang gerechnet" habe, berichtete Markus Gratz, Center Manager des Outlets auf APA-Nachfrage. Man erwarte allein am Freitag eine 60-prozentige Steigerung der Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr, schon eine Stunde vor Öffnung der Geschäfte seien Gäste durchs Outlet flaniert.

Teuerung beeinflusst Konsumverhalten

Die Teuerung sei am Konsumverhalten dabei allerdings nicht ganz spurlos vorbeigegangen: "Man merkt, dass die Kunden gezielter einkaufen, sich mehr mit Preisen auseinandersetzen. Marken sind aber weiterhin beliebt, deshalb sind Outlets gerade so gefragt. Das Christkind hat natürlich Tradition, aber dieses Jahr nicht so tiefe Taschen."

Im Austausch mit Kennern der Branche merkt man: Diese zweite Adventwochenende ist anders als in früheren Jahren. Dass der Heilige Abend auf den vierten Adventsonntag fällt und die Vorweihnachtszeit dadurch verkürzt ist, mache den 8. Dezember heuer besonders wichtig für den Handel, erklärte Johann Peter Höflmaier, Geschäftsführer der Sparte Handel bei der Wirtschaftskammer Salzburg, im APA-Interview am Freitag. Fast 80 Prozent der Kaufkraft im Land konzentriere sich dabei auf die Stadt Salzburg, in Skiregionen "fängt Weihnachten an, wenn der Tourismus kommt".

Viele kaufen Geschenke schon jetzt

Auffällig sei dieses Jahr, dass mehr Geschenke als gewöhnlich schon in der ersten Dezemberhälfte gekauft und Impulskäufe seltener würden, weil das Geld bei den Kunden nicht mehr so locker sitze. Trotzdem sei der Andrang so hoch, dass man von einem "atypischen 8. Dezember" sprechen müsse, der in Sachen Nachfrage besser angenommen werde als in den vergangenen Jahren. Nicht nur der Handel, auch die Geschenkjäger müssten ja ein paar Tage aufholen, die dieser kurzen Vorweihnachtszeit fehlen.

Und auch, wenn die Aussichten für die kommenden beiden Adventsamstage gut sind, warnte Höflmaier vor einer möglichen Insolvenzwelle, sollte das Weihnachtsgeschäft schwach ausfallen: "Die Belastung durch hohe Kosten und zurückhaltenden Konsum trifft den Handel doppelt." Die Regierung müsse "endlich an den Stellschrauben der Inflationsbekämpfung drehen, damit Betriebskosten wieder sinken und Konsumenten nicht so sehr von der Teuerung belastet werden."

Das sei nicht nur der branchenweite Wunsch fürs Christkind, sondern gleich auch die gemeinsame Hoffnung fürs neue Jahr.

(Quelle: APA/SALZBURG24)