DJ Ötzis "Burger Dance" dürfte von Prinz Harrys Playlist nicht mehr wegzudenken sein. In seiner Autobiografie schwärmt der 38-Jährige, wie sehr dieser Hit ihm und seiner Frau Meghan Kraft gegeben habe.

Im Skandal-Buch "Spare" (auf Deutsch: "Reserve") beschreibt Prinz Harry, wie ihm das Leben vom Königshaus schwer gemacht wurde. Die 500 Seiten lange umstrittene Autobiografie, die Harry mit Hilfe des Ghostwriters J.R. Moehringer verfasst hat, beinhaltet seine Sicht auf die Spannungen innerhalb der Royal Family und viele persönliche Details. Unter anderem schreibt Harry, er habe Kokain geschnupft, sein erstes Mal mit einer älteren Frau erlebt und sei handfest mit Bruder William aneinander geraten. So soll sein Bruder sich an den Attacken gegen ihn beteiligt haben.

„Burger Dance“ gibt Harry und Meghan Kraft

Die Angriffe sollen sogar so weit gegangen sein, dass sowohl er als auch seine Frau Meghan in ein tiefes Loch gefallen seien. „Aber der Burger Dance gab uns die Kraft, weiterzumachen und nicht aufzugeben“, heißt es in dem millionenfach verkauften Buch. Und weiter: „Gerade die emotionale Choreografie motivierte uns einmal mehr, aufzustehen und dem britischen Königshaus die Stirn zu bieten“, so Harry.

Der „Burger Dance“ von DJ Ötzi wurde 2003 veröffentlicht und zählt auf Youtube aktuell 1,5 Millionen Klicks. Der Partyhit erreichte die Spitze der deutschen Charts. Der Text ist englischsprachig und besteht hauptsächlich aus der Nennung der Fast-Food-Ketten Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken und McDonald’s.

„Burger Dance“ umstritten

Die Musiksender VIVA und MTV weigerten sich aus Qualitätsgründen, das Video zu „Burger Dance“ auszustrahlen. Es wurden Anti-Burger-Dance-Websites eingerichtet. Auch die Tierrechtsorganisation PETA kritisierte den Song. Es gab einen Rechtsstreit um die Urheberrechte an dem Lied, das ursprünglich von einem belgischen Komponisten mit niederländischem Text verfasst und von einer Karnevalskapelle für Deutschland lizenziert wurde.

Mega-Verkaufszahlen für Harrys Autobiografie

Klar ist, vom kraftgebenden "Burger Dance" werden jetzt Millionen von Menschen lesen. Denn Harrys Memoiren verzeichnete einen Rekordstart. So sind von der englischsprachigen Ausgabe der Autobiografie "Spare" bereits am Veröffentlichungstag (10. Jänner) mehr als 1,4 Millionen Exemplare verkauft worden, teilte der Verlag Penguin Random House in New York mit. Eine solche Zahl sei bei keinem anderen Sachbuch des Verlags am ersten Tag des Erscheinens erreicht worden. Auch in Österreich scheint das Interesse groß.

Im Vergleich zu "Spare" waren die Verkäufe anderer Hits des Verlags geradezu bescheiden: So verkaufte sich Barack Obamas "A Promised Land" ("Ein verheißenes Land") am ersten Erscheinungstag in den USA und Kanada mehr als 887.000 Mal, wie Penguin Random House bekannt gab. Michelle Obamas Memoiren "Becoming", ebenfalls von Penguin Random House veröffentlicht, verkauften sich am ersten Tag in den USA und Kanada mehr als 725.000 Mal, wie das Unternehmen mitteilte.

Wird es ein Versöhnungstreffen der Royals geben?

Laut einem aktuellen Bericht der "Sunday Times" könne es schon in den kommenden Wochen oder Monaten zu einem Versöhnungstreffen kommen, noch vor der geplanten Krönung am 6. Mai. "Es wird Flexibilität von allen Seiten erfordern, aber es ist möglich, es ist reparabel", zitierte das Blatt die Quelle, die dem König nahestehen, aber gleichzeitig auch Harry und Meghan gut kennen soll.

Zuerst müsse ein Treffen zwischen Harry, Prinz William und König Charles mitsamt neutralen Vermittlern stattfinden. Später sollten auch die Ehefrauen miteinbezogen werden. Die Royals müssten zu Harry sagen: "Wir können den Schmerz nachvollziehen, den du erfahren hast", so die Quelle laut "Sunday Times". Eine Aussöhnung müsse unbedingt vor der Krönung erreicht werden, damit der Tag nicht überschattet werde. William brenne zwar innerlich vor Wut über seinen Bruder, so der Bericht weiter, aber verstehe, "was zum Wohl des Landes getan werden müsse".

(Quelle: SALZBURG24)