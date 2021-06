Etwa 3.000 freiwillige Haussammlerinnen und Haussammler aus den Pfarren machen sich auf den Weg, um Spenden für Menschen in Not aus der unmittelbaren Nachbarschaft zu sammeln.

"Not ist größer denn je"

"Und die Not ist größer denn je, wir brauchen die Spenden sehr dringend und diese Sammlung ist unsere wichtigste Spendenaktion", sagt Caritas-Sprecherin Johanna Pfeifenberger. "Alle Spenden aus der Haussammlung gehen direkt an Menschen hier in Salzburg, beispielsweise an Alleinerzieherinnen, an (Mindest-)Pensionisten, an Kinder und Jugendliche oder an Menschen mit Behinderung."

Haussammlung in Österreich

Im Vorjahr musste die Haussammlung aufgrund der Corona-Situation nach wenigen Tagen abgebrochen werden. Und auch heuer musste sie wieder verschoben werden.

Die Caritas ist auf die Spendeneinnahmen aus der Haussammlung dringend angewiesen. Denn gerade jetzt benötigen immer mehr Menschen Hilfe und Unterstützung von Caritas und Pfarre.

Hilfe für bedürftige Menschen

Kinder, ältere Menschen, alleinerziehende Mütter und Väter sowie Menschen mit Behinderung sind am stärksten betroffen. Ihnen hilft die Caritas mit Ihren Spenden – zum Beispiel mit Lebensmittelpaketen, Gutscheinen, Beratung und finanzieller Unterstützung. Alleinerziehende unterstützen wir mit Zuschüssen zu Miet-, Strom- und Heizkosten sowie beim Kauf von Schulmaterialien.

Kindern, Mindestpensionistinnen und -pensionisten können wir mit Zuzahlungen zu medizinischen Bedarfen helfen. In den Sozialberatungsstellen in der Stadt Salzburg und in Hallein (Tennengau) sowie in den Caritas-Zentren in Bischofshofen (Pongau), Zell am See (Pinzgau), Tamsweg (Lungau) und Neumarkt (Flachgau) gibt es schnell und vertraulich Hilfe.

Was mit den Spenden passiert

40 Prozent der Spenden bleiben in der jeweiligen Pfarre für soziale Hilfe vor Ort. 60 Prozent der Spenden verwendet die Caritas für Menschen in Not in der Region, schreibt die Organisation in einer Aussendung. "Spenden ist Vertrauenssache, daher ist im Umgang mit Spendengeldern größtmögliche Sorgfalt und Transparenz oberstes Ziel unserer Arbeit", sagt Salzburgs Caritas-Direktor Johannes Dines. "Wir sind mit dem österreichischen Spendengütesiegel ausgezeichnet, das bedeutet, wir werden jährlich von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer detailliert geprüft. Ihre Spenden an die Caritas kommen bei den Menschen an." Die Haussammler können sich ausweisen, und die Spenden sind steuerlich absetzbar.

Caritas-Sammelaktion unter Corona-Bedingungen

Zum Glück hat sich die Corona-Situation mittlerweile etwas entschärft. Selbstverständlich findet die Haussammlung unter Einhaltung aller gültigen Bestimmungen zum Schutz der Spenderinnen und Spender sowie der Sammlerinnen und Sammler statt:

Kein direkter Kontakt

Zwei Meter Abstand

FFP2-Maske tragen

Kontaktlose Übergabe: Spender geben ihre Spende direkt in ein Sackerl/Kuvert

(Quelle: SALZBURG24)