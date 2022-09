Der Salzburger Sozialreferent und Landessprecher der Grünen, LHStv. Heinrich Schellhorn, hat am Freitag seinen Rücktritt angekündigt. Wie der 61-Jährige am Nachmittag in einer Pressekonferenz sagte, ziehe er damit die Konsequenzen für die vor zwei Wochen bekannt gewordenen Missstände in einem Senecura-Pflegeheim in der Stadt Salzburg. Über seine Nachfolge werden die Grünen am Nachmittag entschieden. Die Amtsübergabe soll am 9. November erfolgen.

Schellhorn: "Viel Vertrauen verloren gegangen"

In seiner persönlichen Erklärung hat Schellhorn zuallererst betont, dass ihn die Vorfälle bei Senecura beschäftigen, seit er im April den Dringlichkeitsbericht der Volksanwaltschaft bekommen hat. „Das, was darin geschildert wurde, hat mich erschüttert und das darf nicht passieren“, so Schellhorn.

„Politische Verantwortung heißt für mich Hinschauen, Zuhören, Anpacken, Schützen, Verändern. Dafür werden wir Politiker und Politikerinnen gewählt. Dazu gehört, Verantwortung zu übernehmen, wenn Fehler passieren und wenn Schutzmechanismen nicht ausreichend waren. Verantwortung zu übernehmen, heißt für mich auch zu erkennen, dass man nicht mehr stark genug ist. In der Politik muss man fest verankert sein und Vertrauen bekommen, um etwas bewegen zu können. Ich habe feststellen müssen: Durch die Vorfälle bei Senecura ist viel Vertrauen verloren gegangen. Vertrauen in Pflegerichtungen, aber auch Vertrauen in die Politik selbst. Auch das Vertrauen mir gegenüber ist nicht mehr im nötigen Umfang gegeben“, so Schellhorn in seiner persönlichen Erklärung.

Berthold soll auf Schellhorn folgen

Auf Schellhorn soll offenbar die Salzburger Bürgerlisten-Stadträtin Martina Berthold folgen. Sie saß bereits von 2013 bis 2018 eine Legislaturperiode lang als Landesrätin in der Landesregierung. Die Personalrochade stellt die Grünen im Bundesland vor der Landtagswahl vor große Herausforderungen. Schellhorn war erst am 2. Juli bei der Landesversammlung mit über 91 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten gewählt worden. Nicht ganz so hoch war die Zustimmung bei seiner (Wieder-)Wahl zum Landeschef Mitte Jänner 2022. Die knapp über 83 Prozent waren deutlich weniger als die fast 97 Prozent vom November 2018.

