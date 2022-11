Kaum Wolken, klare Luft und die perfekte Temperatur – diese Faktoren bestimmen unter anderem die Sicht auf den Nachthimmel. In der Nacht auf Montag leuchtete der strahlend helle Vollmond auf Salzburg herab. Die Bedingungen dafür hätten kaum günstiger sein können, erklärt Meteorologin Yasmin Markl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Herbstwetter macht Blick auf Vollmond möglich

Eigentlich untypisches Wetter für den Herbst hätte das Naturschauspiel gestern so beeindruckend gemacht. „Im Herbst ist es meist so, dass sehr viel Feuchtigkeit in der Luft hängt, die die Sicht trübt“, so die Meteorologin im SALZBURG24-Gespräch am Mittwoch. Dafür sei es aber in letzter Zeit zu warm und zu trocken gewesen, erklärt sie. „Für Nebel war es vergangene Nacht um ein bis zwei Grad zu warm.“ Ein schmaler Grat also, der den Blick auf den Mond gestern möglich gemacht hat.

FRANZ NEUMAYR (SYMBOLBILD) Föhn sorgt für milde November-Temperaturen Das sonnige und milde Wetter am heutigen Sonntag ist schon ein Vorbote für die neue Woche: Nach dem kurzen Winter-Intermezzo feiert das föhnige und milde Wetter wieder ein Comeback in Salzburg.

Erdtrabant leuchtet auf Salzburg hinab

Auch Partikel in der Atmosphäre hätten Einfluss auf die nächtliche Sicht, meint Markl. „Gestern dürften gerade genug rötliche Teilchen in der Luft gehangen sein, die das Licht gestreut und so für diesen roten Schimmer gesorgt haben.“

Wetter in Salzburg

Bis auf ein paar hohe Schleierwolke war der Blick auf den Vollmond kaum getrübt. „Schleierwolken befinden sich sehr weit oben in der Atmosphäre, dadurch war der Mond nicht verdeckt, sondern nur ein wenig verhangen“. Daher war fast in ganz Salzburg freie Sicht in den Nachthimmel möglich, so die Meteorologin. Nur rund um den Zeller See und im Raum Saalfelden (beide Pinzgau) hätten Wolken den Mond zu späterer Stunde verdeckt.

(Quelle: SALZBURG24)