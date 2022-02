Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine vergangenen Donnerstag herrscht Krieg – und das mitten in Europa. Bilder von eingestürzten Häusern, Panzern und fliehenden Menschen gehen seither um die Welt und berühren auch viele Salzburgerinnen und Salzburger. Mittlerweile haben sich zahlreiche Initiativen gebildet, die ihre Hilfe anbieten.

Polnische Schule Salzburg sammelt Sachspenden

Die Polnische Schule und der Polnische Kulturverein Salzburg sammeln Sachspenden. Benötigt werden Plüschtiere für Kinder, Decken, Kerzen, Hygieneartikel, Medikamente, Pflaster, Wasser, Essen in Dosen, trockenes Essen wie Obst, Nüsse und Mandeln, Müsli sowie Säfte für Kinder. Koordinatorin Emilia Dobrzynska erklärt auf SALZBURG24-Anfrage: „Die Spenden werden am Donnerstag mit einem Lkw nach Polen gebracht. Medizin kommt direkt in die Ukraine.“ Genauere Infos findet ihr auf den Social-Media-Kanälen der Polnischen Schule.

Helfende organisieren sich auf Social Media

Viele Helfende nutzen die sozialen Medien auch, um sich zu organisieren. Die Facebook-Gruppe „Flüchtlinge – Willkommen in Salzburg“ hat zum Beispiel Anlaufstellen für jene aufgelistet, die leerstehende Wohnungen, freie WG-Zimmer oder gar größere Quartiere für Geflüchtete zur Verfügung stellen möchten. Anna Schiester (Bürgerliste), Gemeinderätin für Soziales und Integration, betreibt den Account. Im SALZBURG24-Gespräch erzählt sie Montagvormittag: „Es gibt eine große Hilfsbereitschaft. Es haben sich schon viele privat organisiert. Ich versuche, die Informationen auf der Seite zu sammeln.“

"Flüchtlingsinitiativen gut vernetzt"

Wie viele Geflüchtete in Österreich bzw. Salzburg tatsächlich ankommen, werde sich in den kommenden Tagen zeigen, vermutet Anna Schiester: „Wir sind derzeit noch etwas zurückhaltend. Es ist doch eine andere Situation als 2015. Der Vorteil ist aber, dass die Flüchtlingsinitiativen von damals gut vernetzt sind und sich schon vorbereiten können.“

Geldspenden an Sozialorganisationen

Wer schon jetzt helfen möchte, kann das auch mit Geldspenden an Sozialorganisationen wie das Rote Kreuz, die Caritas oder Ärzte ohne Grenzen tun, schlägt Schiester vor. Diese sind direkt vor Ort. "Mit jeder Stunde, die die Kampfhandlungen andauern, spitzt sich die humanitäre Lage für die Menschen in der Ukraine weiter zu“, warnte Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig am Samstag in einer Aussendung. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes und das Ukrainische Rote Kreuz leisten mit mehr als 3.000 Freiwilligen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ganzen Land Nothilfe.

Teams des Internationalen Roten Kreuzes reagieren auf dringende humanitäre Bedürfnisse: so sieht die Rotkreuz-Hilfe... Gepostet von Rotes Kreuz Salzburg am Samstag, 26. Februar 2022

Rotes Kreuz in Ukraine im Einsatz

Zum Beispiel leistet das Rote Kreuz Hilfe bei Stromausfällen: Über 3.500 Kerzen sind in Krasnohorivka gespendet und an Bewohner verteilt worden. Außerdem hat es Wasserlieferungen in Donezk gegeben, weil es zu einer Wasserknappheit gekommen ist, wie das Rote Kreuz auf Facebook informiert. Alle Infos und Spendenmöglichkeiten findet ihr unter diesem Link.

Malteser an Grenzen entsandt

Auch die Malteser sind im Einsatz. In der Stadt Ivano-Frankivsk in der Westukraine haben sie damit begonnen, Geflüchtete mit Zelten, Feldbetten, Decken und Lebensmitteln zu versorgen, heißt es am Montag. Außerdem werden die Geflüchteten medizinisch und psychologisch betreut.

So hilft unsere Malteser-Familie: ???? In der ukrainischen Stadt Ivano-Frankivsk versorgen die ukrainischen Malteser... Gepostet von Malteser Austria am Sonntag, 27. Februar 2022

„Die Malteserverbände in den ukrainischen Anrainerstaaten Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien haben ihre Mitarbeitenden bereits an die Grenzen entsandt und leisten dort Hilfe für die Vertrieben. Sie verteilen Lebensmittel, Wasser und leisten medizinische Hilfe. Malteser International wird hier jetzt unterstützen und das liefern, was vor Ort am meisten benötigt wird", sagt Clemens Graf von Mirbach-Harff, Generalsekretär von Malteser International. Dazu zählen medizinisches Verbrauchsmaterial, Hygieneartikel und Trinkwasser. "Es werden Millionen Menschen erwartet, die vor diesem Krieg fliehen und wir Malteser werden dazu beizutragen, ihnen bestmöglich zur Seite zu stehen."

Die österreichischen Malteser werden in erster Linie die slowakischen Malteser an der Grenze zur Ukraine mit Material und Personal unterstützen. Absprachen, wie dies am effizientesten geschehen kann, sind bereits angelaufen. Hier findet ihr Aktuelles und Spendenmöglichkeiten.

Unterstützung bei rechtlichen Fragen

Wer Hilfe bei rechtlichen Fragen braucht, kann sich zum Beispiel an die Caritas wenden. Auf der Internetseite der Caritas Salzburg findet ihr häufig gestellte Fragen, wie zum Beispiel, was ihr tun könnt, wenn sich Freunde oder Familien in der Ukraine aufhalten. Es ist zudem eine Hotline für fremdenrechtliche Fragen unter 05/1776380 von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr eingerichtet worden.

Unser erreichen aktuell viele Anfragen rund um den Krieg in der Ukraine. Hier haben wir die wichtigsten für euch... Gepostet von Caritas Salzburg am Sonntag, 27. Februar 2022

Der Diakonie Flüchtlingsdienst bietet ebenfalls juristische Unterstützung und rechtliche Informationen für Menschen aus der Ukraine, die ihren aktuellen Aufenthalt in Österreich haben sowie für jene, die Angehörige vor Ort haben.

‼️Menschen aus der Ukraine, die ihren aktuellen Aufenthalt in Österreich haben sowie Menschen, die Angehörige in der... Gepostet von Diakonie Flüchtlingsdienst am Donnerstag, 24. Februar 2022

ÖH steht Studierenden zur Seite

Auch die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) in Salzburg bietet ukrainischen Studierenden an der Uni Salzburg Hilfe an, etwa wenn sie finanzielle Unterstützung benötigen. Hierfür können Betroffene sich per Mail unter sozial@oeh-salzburg.at melden.

The current military situation in Ukraine is causing a great amount of suffering, fear and shock, but also worries about... Gepostet von ÖH Uni Salzburg am Sonntag, 27. Februar 2022

SALZBURG24 berichtet weiterhin ausführlich über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine. Mit unserem LIVEBLOG bleibt ihr laufend informiert.

(Quelle: SALZBURG24/APA)