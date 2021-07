An alle Einsatzkräfte und Freiwilligen, an Nachbarn, Freunde und Familien in Salzburg, die jetzt zusammenhalten – ihr seid einfach großartig!

Pegelstände stabilisieren sich

Seit Nachlassen der intensiven Niederschläge haben sich die Pegelstände an der Salzach im Oberlauf (Wald bis Bruck) stabilisiert und steigen seit Sonntagnachmittag nicht mehr weiter. Im Mittel- und Unterlauf (Golling bis Oberndorf) sinken sie seit Mittag, weiter flussab davon erfolgt noch ein leichter Anstieg. Auch die Saalach zeigt von Weißbach bis Siezenheim durchgehend rückläufige Tendenz, heißt es in einer Aussendung des Landes.

Weiter kräftige Regenschauer möglich

Weiterhin strömt feuchte und labil geschichtete Luft aus Nordost gegen die Alpen und ist im direkten Nordstau vom Wolfgangsee über Hintersee, Abtenau bis in den Raum Lofer immer noch mit punktuell kräftigen Regenschauern, die sich zum Alpenhauptkamm hin abschwächen, zu rechnen.

Erst in der kommenden Nacht wird laut ZAMG-Prognose mit einer deutlichen Wetterberuhigung gerechnet.

2.300 Feuerwehrleute im Einsatz

Bis zu 2.300 Feuerwehrleute waren in der Nacht und teils bis jetzt im Einsatz, und die Arbeit hört nicht auf. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Punktueller Starkregen ist unberechenbar und könnte in den kritischen Regionen für weitere Überflutungen sorgen.

Land unter in Hallein

Am schwersten getroffen hat es Hallein im Tennengau. Zivilschutzalarm wurde ausgelöst, weil der Kothbach über die Ufer getreten ist. Im Bereich der Altstadt war es zu massiven Überschwemmungen gekommen. Die Bevölkerung von Hallein wurde aufgefordert, in den Häusern zu bleiben, Tiefgaragen und Keller nicht zu betreten und sich auch von den Dämmen der Fließgewässer fernzuhalten.

‼️ Alle, die derzeit in der Altstadt in Sicherheit sind sollen dort bleiben. ‼️ Alle, die nicht in ihre Altstadt-Häuser können, können zum Rathaus gehen, dort ist offen. Ein Mitarbeiter der Gemeinde ist dort zur Stelle! Gepostet von Alexander Stangassinger am Samstag, 17. Juli 2021

Unfassbare Bilder aus Hallein

Die Bilder, die uns aus Hallein erreichten, sind unbeschreiblich. Sie zeigen die Wassermassen, aber auch wie Helfer Menschen aus den reißenden Fluten retten.

Hallein /Avusturya durum çok kötü pic.twitter.com/CvujLASs1u — Adnan Sezer (@ASezer1907) July 17, 2021

In Hallein wird geschaufelt

Seit Sonntagfrüh schaufeln dort Feuerwehrleute, freiwillige Helfe und Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres den Schlamm aus Häusern, Wohnungen und Geschäften.

Am Sonntagnachmittag entspannte sich die Situation in Hallein, laut Bürgermeister Alexander Stangassiner (SPÖ). "Es hat aufgehört zu regnen. Die Aufräumarbeiten und Sicherungsmaßnahmen sind weiter im Gange", sagte Stangassinger. Er sei froh, dass es keine Verletzten gebe und stolz auf den Zusammenhalt der Halleinerinnen und Halleiner.

Alle Schäden waren bis am Nachmittag noch nicht absehbar. Vieles wird sich in den nächsten Stunden noch zeigen. Im Halleiner Ortsteil Gamp mussten laut Katastrophenschutz mehrere Häuser aufgrund eines drohendes Hangrutsches evakuiert werden. Unklar ist die Lage derzeit noch am Dürrnberg.

‼️ Zwischenbericht ⚠️ Die Situation wirkt entspannter, doch wir müssen noch mit starken Niederschlägen im Laufe des... Gepostet von Alexander Stangassinger am Sonntag, 18. Juli 2021

Trinkwasser in Kuchl verunreinigt

Aufgrund des Hochwassers wurde das Trinkwasser in der Gemeinde Kuchl verunreinigt. „Es sind Bäche übergelaufen und in weiterer Folge Schmutzwasser ins Quellschutzgebiet eingedrungen. Das Trinkwasser in der gesamten Marktgemeinde muss derzeit vor Verwendung drei Minuten lang abgekocht werden“, sagt Bürgermeister Thomas Freylinger. Derzeit wird der Hochbehälter mit dem verunreinigten Trinkwasser abgelassen. „Es ist genügend verfügbar, sodass der Behälter nach der Reinigung wieder rasch gefüllt werden kann. Wir hoffen, dass morgen die Versorgung wieder wie gewohnt funktioniert“, so Freylinger.

Alarmbereitschaft in Mittersill

Im Pinzgau hat sich die Lage seit der Nacht nicht wesentlich verändert. Es wurden bisher keine Verletzten oder Vermissten gemeldet.

In Mittersill war die Brücke gegen 15 Uhr nach wie vor angehoben und eine lokale Umfahrung eingerichtet. Die Trasse der Lokalbahn wurde in Uttendorf unterspült, was einen Stopp der Bahn zur Folge hatte.

Zugverkehr gesperrt

Die ÖBB-Bahnstrecke zwischen Bruck und Zell ist gesperrt, derzeit wird die Befahrbarkeit geprüft. Geräumt wurde er Campingplatz in St. Martin bei Lofer. 28 Personen die dort in Zelten übernachtet hätten, wurden in der Mittelschule in Lofer untergebracht. In der Kürsingerhütte in Neukirchen sind 35 Personen aufgrund eines Murenabgangs eingeschlossen, sind aber nicht in Gefahr. Die Bergung wird derzeit geplant. Gesperrt sind derzeit die Felbertauernstraße sowie die Salzachuferstraße in Bruck. Zahlreich Wildbachverbauungen und -sperren im Pinzgau sind mit Geröll und Wildholz angefüllt, haben ihre Funktion bestens erfüllt und noch größere Schäden verhindert.

Die Lage im Pongau

Im Ortsteil Schlaming in Pfarrwerfen, musste in der Früh ein Haus wegen eines instabilen Hanges evakuiert werden. Sieben Personen wurden in Sicherheit gebracht. Mit derzeitigem Kenntnisstand ist der Zugverkehr zwischen Taxenbach und Lend, zwischen Golling und Werfen und bei der Pinzgauer Lokalbahn bei Uttendorf nicht möglich.

Stadt Salzburg kommt mit blauem Auge davon

In der Stadt Salzburg hielt der gestern aufgebaute Hochwasserschutz. Die Warngrenze war gegen 9.30 Uhr in der Landeshauptstadt am Mayburger Kai und an der Messstelle im Nonntal überschritten. Dort sinken die Pegelstände seit dem Nachmittag aber wieder merklich.

