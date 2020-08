In der Gemeinde Muhr (Lungau) verlegten am Montagabend zwei Muren die Landestraße. Die Aufräumarbeiten wurden in der Nacht unterbrochen, sind aber mittlerweile wieder angelaufen.

LPD Salzburg In den Abendstunden des 3. August 2020 kam es aufgrund des anhaltenden Regens in der Gemeinde Muhr in den Ortsteilen Hemerach und Vordermuhr zu Murenabgängen und Verklausungen im Bereich des Noisgrabens, Zeppergrabens und Predigtstuhlgrabens.

Hochwasserschutz an der Salzach aufgebaut

In mehreren Gemeinden am Oberlauf der Salzach errichteten die Freiwilligen Feuerwehren den mobilen Hochwasserschutz. So etwa in Oberndorf (Flachgau). Dort wird die Salzach laut Prognosen am Dienstag bis zu einem zehnjährlichen Hochwasser ansteigen.

Auch in der Stadt Salzburg wird der mobile Hochwasserschutz vor allem in den tieferen Zonen entlang der Salzach aufgebaut, wie der Chef der Salzburger Berufsfeuerwehr Reinhold Ortler im Gespräch mit SALZBURG24 sagte. Die Warngrenze wurde am Vormittag an zwei Messpunkten – Nonntaler Brücke und Makartkai – überschritten. Bei den Aufbauarbeiten handle es sich aber um reine Vorsichtsmaßnahmen, versicherte auch Michael Haybäck, der Leiter der städtischen Bezirksverwaltungsbehörde. Auch die Radunterführungen der Salzachbrücken wurden aber - wie bei höheren Wasserständen üblich - in der Früh aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Alarmgrenze soll laut Prognosen nicht erreicht werden. In Schwarzach und Werfen (beides Pongau) wurde die Warngrenze der Salzach ebenfalls überschritten. Die Saalach erreichte die Warngrenze bei Siezenheim (Flachgau). Landesweit gingen kleinere Bäche über die Ufer.

Salzburger Feuerwehren im Starkregen-Einsatz

Knapp 600 Einsatzkräfte standen im Bundesland im Einsatz. Gegen 9 Uhr verteilten sich die Alarmierungen auf 33 Feuerwehren. Hotspot war am Vormittag der Flachgau. Aber auch Branddirektor Ortler von der Berufsfeuerwehr berichtete von rund 100 Einsätzen, die die Berufsfeuerwehr gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr in der Landeshauptstadt zu bewältigen hatte.

Regenfälle haben am Mittwoch ein Ende

Von Sonntag bis Dienstagfrüh hat es im Großteil Österreichs zwischen 50 und 160 Liter pro Quadratmeter geregnet. In einigen Orten fielen in 48 Stunden so viel Niederschläge wie sonst im gesamten Monat August, berichtete die ZAMG am Dienstag. Im Laufe des Tages sollte der Regen aber nachlassen und am Mittwoch zu Ende gehen.

Am meisten hat es in den vergangenen Tagen in der Stadt Salzburg (160 Millimeter) und in Weißensee in Kärnten (130 mm) geregnet. An den Wetterstationen der ZAMG in Bregenz (130 mm) und in Mondsee (110 mm) fiel in 48 Stunden rund 70 bis 80 Prozent der Regenmenge eines durchschnittlichen Augusts.

