Im Berufungsverfahren erhöhte sich die Strafe später noch um zehn Monate. Weil der Verurteilte seine Haft nicht antrat, stellte das Landesgericht Salzburg am 22. März 2019 einen Europäischen Haftbefehl aus. Der damals in Salzburg lebende Mann hat sich laut dem Urteil in erster Instanz in den Jahren 2006 und 2007 mehrfach an dem achtjährigen Mädchen vergangen. Er hatte die Mutter des Kindes 2005 in Tunesien kennengelernt, sie später geheiratet und war zu ihr nach Salzburg gezogen.

Sexualstraftäter fiel auch wegen Drohungen auf

Zur den Übergriffen soll es gekommen sein, als die Frau in der Arbeit war. Außerdem war der Tunesier schon früher wegen gefährlicher Drohung und versuchter schwerer Nötigung gegenüber der Kindesmutter schuldig gesprochen worden. Zum Zeitpunkt der Prozesse waren beide schon wieder geschieden. Der 54-Jährige wurde noch am Montag an die Justizbehörden in Frankfurt am Main übergeben.

(Quelle: APA)