So kalt wie in diesem Jänner war es auf Österreichs Bergen zuletzt im Jahr 1987. Auf den Bergen und in vielen Tälern lag der Jänner deutlich unter dem klimatologischen Mittel. Erstmals seit März 2018 war ein Monat im Großteil von Österreich deutlich zu kalt, geht aus der vorläufigen Bilanz der ZAMG vom Mittwoch hervor.

Schnee-Rekord im Jänner

So registrierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Reutte (Tirol, 850 Meter) mit 116 Zentimeter die höchste maximale Gesamtschneehöhe in einem Jänner seit Beginn der Messungen im Jahr 1937. Auch bei den 15-tägigen Summen der täglichen Neuschneemenge gab es Rekorde, wie in Hochfilzen (Tirol, 962 Meter) mit einer Neuschneesumme von 451 Zentimeter. Das entspricht einem Ereignis, das seltener als einmal in 100 Jahren auftritt.

"In den hochalpinen Gipfelbereichen des Landes lag dieser Jänner 3,6 Grad unter dem vieljährigen Mittel", berichtete ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. Deutlich kälter war der Jänner 1985 mit 5,6 Grad unter dem Mittel. Relativ mild verlief der Jänner 2019 dagegen in den Niederungen von Süd- und Südostösterreich sowie im Flachland von Nord- und Ostösterreich.

Ungewöhnliche Niederschlagsmengen

Eine Serie von Wetterlagen aus Nord und Nordwest brachte an der Nordseite der Alpen große Niederschlagsmengen. Südlich der Alpen blieb es deutlich zu trocken. "In Hartberg zum Beispiel, in der südlichen Steiermark, kamen in diesem Jänner bisher nur zehn Millimeter Niederschlag zusammen. In Kössen in Tirol waren es dagegen über 370 Millimeter", sagte Orlik. "Im Gebiet von Vorarlberg über Nordtirol bis Salzburg war es einer der zehn niederschlagsreichsten Jänner der letzten 160 Jahre."

Wie ungewöhnlich die Niederschlagsmengen waren, zeigen auch die ersten Auswertungen einzelner Messstationen mit langen Messreihen. In Kufstein kamen laut Orlik in diesem Jänner 279 Millimeter Niederschlag zusammen. "Das sind 40 Millimeter mehr als beim bisherigen Kufstein-Rekord im Jänner 2012." Bregenz liegt mit 205 Millimeter Niederschlag auf dem zweiten Platz in der Reihe der niederschlagsreichsten Jänner und die Wetterstation Innsbruck-Universität mit 125 Millimeter auf dem dritten Platz der dortigen Messreihe.

Kaum Sonne in Salzburg

Österreichweit war der Jänner 2019 hauptsächlich durch nördliche und nordwestliche Wetterlagen geprägt und stabilerer Hochdruckeinfluss hatte sich erst in der zweiten Monatshälfte bemerkbar gemacht. Das spiegelt sich auch in der Verteilung der Temperaturanomalien wider. In den Niederungen vom Flachgau bis ins Burgenland war es durchwegs wärmer, im Westen (Großteil von Salzburg, Nordtirol, Vorarlberg) auch in den Tallagen kälter im vieljährigen Mittel (Abweichung minus 0,9 Grad).

Mit einem Defizit an Sonnenschein von 20 Prozent war der Monat relativ trüb: In Salzburg sowie im Salzkammergut etwa schien die Sonne um 50 bis 65 Prozent weniger als in einem durchschnittlichen Jänner.

Prognose der kommenden Tage

Ab Donnerstag gerät der Alpenraum allmählich unter den Einfluss eines umfangreichen Tiefs über Westeuropa. Laut den Experten von UBIMET kommt am Freitag in den Nordalpen stürmischer Südföhn auf, während in Osttirol und Oberkärnten teils ergiebige Schneemengen zu erwarten sind. Die Temperaturen steigen an der Alpennordseite deutlich an, so liegen die Spitzenwerte am Samstag bei 15 Grad im Wiener Becken. Am Sonntag geht es mit den Temperaturen wieder bergab.

Während der Alpenraum in der ersten Jännerhälfte unter dem Einfluss einer anhaltenden Nordlage war, beginnt der Februar mit einer markanten Südlage: „Tief PIRMIN sorgt am Freitag für eine Drehung der Höhenströmung auf Süd“, erklärt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer, somit staut sich im Südwesten sehr feuchte Mittelmeerluft. „In höheren Tallagen Osttirols und Oberkärntens zeichnet sich innerhalb von 24 Stunden bis zu ein Meter Neuschnee ab“, so der Experte.

(APA/S24)