Darf es ein bisserl mehr sein? Bei Jupiter bitte gerne! Jetzt steht ein ganzes Jahr unter seinem Zeichen und da steht eines fest: 2022 sollte unbedingt genützt werden. Jupiterjahre deuten immer eine Zeit an, in der man besonders viel umsetzen kann. Wir dürfen ruhig groß denken. Ziele werden erreicht, denn genau darin unterstützt uns Jupiter. Wir haben im neuen Jahr die Chance, unseren Träumen ein ordentliches Stück näher zu kommen. Jupiter wirkt in vielen Bereichen als eine Art Türöffner. Er hat auch einen wichtigen Einfluss auf die Liebe. Er hilft uns dabei, die wahre Liebe zu finden und zu leben.

Jupiter sorgt für Zufriedenheit

Jupiter macht uns insgesamt zufriedener. Saturn im Wassermann hilft uns, dass wir uns so richtig gut auf neu Projekte vorbereiten. Uranus und Pluto sorgen dafür, dass wir uns von alten Strukturen, die nicht mehr zu uns passen lösen. Neptun in Fisch lässt und kreativ sein.

Wer die ganz großen Durchstarter sind, wer es eher ruhig angehen sollte und wer die rosarote Brille auf hat, lest ihr in unserem Jahreshoroskop.

Widder (21.03. - 20.04)

Allgemein: „Ab auf die Bühne!“ Du gehörst zu den Oskar nominierten Sternzeichen. Jupiter, der Glücksplanet, wird ab Mai dein ganz persönlicher Glücksplanet. Auch Saturn lässt dich nicht im Stich und hilft dir, all deine Vorsätze für 2022 auch umzusetzen. Achte mehr auf dein Bauchgefühl und nicht wie sonst auf deinen Verstand.

Liebe: Auf die Plätze fertig los! Raus ins Vergnügen, dieses Jupiterjahr ist wie für dich geschaffen! Der Start kann noch etwas chaotisch sein, aber ab Mai will sich der eine oder andere auch noch so abenteuerlustige Widder binden und zur Ruhe kommen.

Beruf: Nutze 2022 für große Karrieresprünge und eventuell den lang ersehnten Aufenthalt im Ausland.

Gesundheit: Jupiter stärkt deine Vitalität und im Krankheitsfall die Selbstregeneration. Starte sportlich ins neue Jahr!

Stier (21.04 - 21.05)

Allgemein: „Es ist nicht wichtig was andere sagen!” Geh Pessimisten möglichst aus dem Weg, du nimmst viel zu schnell Schwingungen anderer auf und lässt dich dadurch beeinflussen. Das wäre im Jahr des Jupiters besonders schade, denn es könnte dein ganz persönliches Glücksjahr werden.

Liebe: Für unsere Singles – Augen auf: Mrs. oder Mr. Right stehen vor der Tür. Venus sorgt gleich zu Jahresbeginn für Glück in der Liebe. Der Frühsommer und der Herbst werden besonders romantisch.

Beruf: Auch beruflich findest du wieder Stabilität! Besonders ab Mitte September wirst du merken, dass endlich alles so ist, wie du es gerne hättest. Man muss nicht erwähnen, wie wichtig das für dich ist!

Gesundheit: Saturn hilft, dein Projekt „Disziplin bei Sport und Ernährung“ zu realisieren.

Zwillinge (22.05. - 21.06.)

Allgemein: „Was ist dein Ziel?“ Soll der luftige Flirtweltmeister Stellung beziehen? Was für eine Herausforderung erwartet dich da, wo doch alles so leicht und unbeschwert sein könnte. Nutze die erste Jahreshälfte, um deine Liste der Vorhaben zu kürzen. In der zweiten Jahreshälfte bist du Dank Mars besonders produktiv.

Liebe: In der Liebe geht erst ab März was weiter, aber dann wirklich. So manches Zwillingherz wird im März, Mai und August höherschlagen.

Beruf: Die zweite Jahreshälfte wird besonders wichtig. Mars unterstützt dich kräftig. Sprich alles aus und schlucke nichts. Du hast eine enorme Durchsetzungskraft.

Gesundheit: In der ersten Jahreshälfte bringt dich ein Yogakurs weiter, die zweite Jahreshälfte wäre für den Marathonlauf geeignet.

Krebs (22.06 - 22.07.)

Allgemein: „Egoismus und Krebs sind wie Yin und Yang!“ Jupiter will dich im Rampenlicht sehen. Ganz, ganz wichtig! Du darfst und musst 2022 auch einmal egoistischer sein. Erkenne deine neuen Perspektiven. Gestalte deinen Alltag neu und so bleibt es dann auch wieder für einige Zeit. Sowohl privat wie auch beruflich öffnen sich neue Türen.

Liebe: Krebse sind wieder on Track und fühlen sich im Beziehungsleben richtig angekommen. Was kann da noch passieren. Gleich zum Jahresstart sorgt Jupiter für Glück in der Liebe. Das größte Liebeshoch erwartet dich im Sommer.

Beruf: Verschiebe bitte nichts und trau dich ruhig drüber, auch wenn du das Gefühl hast, du schaffst das nicht. So viel Unterstützung erhält man selten, es wäre wirklich schade, so eine Zeit einfach vorbeiziehen zu lassen.

Gesundheit: Gesundheitlich solltest du auf viel Bewegung in der Natur achten und Vorsicht – Achte sehr auf deine Ernährung!

Löwe (23.07 - 23.08)

Allgemein: „In der Ruhe liegt die Kraft!“ Du weißt genau, was du willst und 2022 wird dich herausfordern, dass du veränderst und Neues zulässt. Ab Mai hilft dir Jupiter und du fühlst dich danach wie befreit. Es dauert doch eine Zeit, bis du deine Komfortzone verlässt, aber im Jahr des Glücksplanet Jupiter willst du alles oder nichts! Halbe Sachen gehören da nicht dazu!

Liebe: Wer wird wohl dieses Jahr deine Löwenmähne kraulen? Das Jahr startet liebestechnisch ein bisserl langsam. Aber ab März nimmst du Fahrt auf und zu deinem Geburtstag wird es besonders romantisch.

Beruf: Überstürze keine Entscheidung zu Jahresbeginn. Ab Mai bekommst du Rückenwind von Jupiter und du darfst auch risikofreudiger agieren. Ein Karrieresprung wäre durchaus möglich.

Gesundheit: Wie wäre es mit einem Yoga-Kurs, er würde dir helfen, in den richtigen Momenten Ruhe zu bewahren.

Jungfrau (24.08 - 23.09)

Allgemein: „Soll ich oder soll ich nicht?“ Du erlebst als Jungfrau ein sehr, sehr abwechslungsreiches 2022. Da ist alles mit dabei, von Trennung bis hin zur unglaublichen neuen „Love Story“. Es wird nicht immer ganz leicht sein, aber du lernst dich von einer ganz anderen Seite kennen. Nutze den wunderbaren Start ins neue Jahr.

Liebe: Gleich zu Jahresbeginn verspricht Venus romantische Stunden und Glück in der Liebe. Singles könnten die Liebe Ihres Lebens finden. Für viele Jungfrauen werden 2022 die Hochzeitsglocken läuten. Vorsicht: Eifersucht ist völlig unnötig!

Beruf: Auch beruflich heißt es Augen auf und Chancen nützen! Von Jänner bis März kannst du ein tolles neues Jobangebot erhalten. Bleibe offen für Veränderungen.

Gesundheit: Nimm dich selbst einmal wichtig und gönn dir mehr Wellnessauszeiten.

Waage (24.09 - 23.10)

Allgemein: „Es lebe die Freiheit!“ Für unsere Waagen gestaltet sich 2022 zum Jahr der Revolution. Du kämpfst für deine eigenen Freiheiten und Ideen. Wer versucht, dich einzuengen, wird die ach so harmonische Waage auch einmal anders erleben. Du lernst, dich auch einmal ordentlich abzugrenzen. Es wird ein Jahr, in dem du klare Entscheidungen triffst.

Liebe: Du wirst merken, dass du es nicht jedem recht machen kannst. Aber so ist das Leben! Natürlich hättest du es gerne ausgewogen. Du erlebst in der Partnerschaft Höhen und Tiefen und hast manchmal das Gefühl, als hätte dich Venus vergessen. Keine Sorge, ab Sommer wird es nur schön.

Beruf: Du würdest dir so gerne ein Jahr Auszeit nehmen, das wäre aber schade. Gerade jetzt kannst du im Job vieles erreichen. Ab September legst du richtig los.

Gesundheit: Leg genügend Ruhepausen ein, bevor es dir zu viel wird.

Skorpion (24.10. - 22.11)

Allgemein: „Auf die Plätze, fertig, los...!“ Dieses Jahr wird eines bestimmt nicht: Langweilig. Du hast ordentlich ausgemistet, dich von Altem befreit, dann darfst du gleich zu Jahresbeginn loslegen. Jupiter ist bis Mai dein ganz persönlicher Glückscoach und sorgt für geniale Chancen, beruflich wie privat. Nur Saturn erinnert immer wieder an die Pflichten des Lebens.

Liebe: Du hast es dir aber auch wirklich verdient, dass 2022 romantisch und prickelnd wird. Zu Jahresbeginn könnte sich eine alte Liebe zurückmelden. Hör auf dein Bauchgefühl, es könnte ein absolutes Happy End geben.

Beruf: Gleich zu Jahresbeginn könnte ein tolles Jobangebot locken. Die harte Arbeit der letzten Jahre wird nun endlich belohnt und du kannst deine Erfolge genießen.

Gesundheit: Du wirst dich wieder viel stabiler und besser fühlen. Die Energielosigkeit der letzten Zeit ist wie verflogen.

Schütze (23.11. - 21.11.)

Allgemein: „Besser geht nicht!“ Du gehörst im Jupiterjahr zu den Glückskindern. Voll Optimismus darfst du ins Jahr 2022 starten. Freu dich jetzt schon auf Mai, denn da wechselt Jupiter ins Widderzeichen und somit wird er auch dir bis Jahresende zur Seite stehen. Von Familienzuwachs, einem neuen Heim, einem neuen Job oder der großen Liebe ist alles drin.

Liebe: Ab März kommt wieder ein Spirit in dein Leben und Singles könnten sich über beide Ohren so richtig verlieben. Auch der Sommer wird romantisch. Dank Saturn kann ein Sommerflirt die Liebe deines Lebens werden.

Beruf: Jupiter und Saturn bringen dich ab Mai 2022 auf Erfolgskurs und du kannst so richtig an deiner Karriere basteln. Du hast auch die nötige Ausdauer, um alles zu erreichen, was du dir vornimmst.

Gesundheit: Gesundheitlich solltest du besonders zu Jahresbeginn achtsam sein und eventuell ein bisserl mehr Vitamine als sonst zu dir nehmen.

Steinbock (22.12 - 20.01)

Allgemein: „Ein Hoch auf das Leben!“ Unsere Steinböcke haben endlich den Gipfel vor sich. Die letzten Jahre waren kein Spaziergang. Da hat es oft genug geheißen: Abschied nehmen, ausmisten, strukturieren und vor allem wandeln. Aber für all die Arbeit der letzten Jahre wirst du nun endlich belohnt und du hast es sich auch wirklich verdient.

Liebe: Du startest mit den besten Liebessternen in das neue Jahr. Rund um deinen Geburtstag könnte sich eine alte Liebe zurückmelden. Schau dir alles ganz genau an. Im Sommer bist du in Flirtlaune und zu Jahresende gibt mancher Steinbock ein Ja-Wort.

Beruf: Gleich zu Jahresbeginn kann es zu einem gewaltigen Karrieresprung kommen. Man weiß, dass du harte Arbeit nicht scheuen brauchst und dieses Jahr wirst du auch dementsprechend entlohnt.

Gesundheit: Auch musst du dir Auszeiten gönnen. Wellnesstage sollten gleich fix im Kalender eintragen werden.

Wassermann (21.01 - 19.02)

Allgemein: „Sag niemals nie!“ Bei dir ist dieses Jahr alles drinnen. Saturn bleibt dir erhalten und verlangt Disziplin. Du darfst noch einmal so richtig ausmisten und loslassen. Vergiss dabei nicht: „Wenn eine Tür sich schließt, dann öffnet sich eine neue!“ Dabei ist es wichtig, dass du dein Leben in Balance bringst und dich selbst in den Mittelpunkt stellst.

Liebe: Freiheit ist dein oberstes Prinzip und doch insgeheim sehnst du dich nach der großen, wahren und ewigen Liebe. Ab März kommt dein Liebesleben wieder richtig in Fahrt und ab Mai finden einige ihr Herzblatt. Im Oktober wird es romantisch á la Hollywood.

Beruf: Beruflich hast du deine Siebenmeilenstiefel an und erreichst so ziemlich alle Ziele, die du dir gesetzt hast.

Gesundheit: Starte gleich mit Jahresbeginn dein neues Gesundheitsprogramm!

Fische (20.02. - 20.03.)

Allgemein: „And the Oscar goes to!“ Mit Jupiter an deiner Seite startest du als absolutes Glückskind in das neue Jahr 2022. Es ist eine Konstellation, die man nicht alle Tage hat und die gehört natürlich genützt. Bleib flexibel und offen und heiße Veränderungen aus tiefsten Herzen willkommen. Dabei ist aber auch wichtig, dass nicht alles Alte schlecht ist und alles Neue gut. Die Balance zu finden, wird dein Auftrag.

Liebe: Nutze den positiven Jupiter-Einfluss bis Mai und bekenne Stellung. Stehe zu deiner Liebe, auch wenn dich nicht jeder verstehen wird. Ab September solltest du Beziehungen fixieren oder mehr Ruhe in deine bestehende Partnerschaft bringen.

Beruf: Neuer Job, bessere Position, Gehaltserhöhung oder der ultimative Auftrag! Bei dir ist heuer alles drin. Da bleibt nur mehr zu sagen: „Carpe diem! – Nütze den Tag!“

Gesundheit: Dieses Jahr findest du die perfekte Balance zwischen Ausdauersport und Meditation.

SALZBURG24 wünscht euch allen ein erfolgreiches Jahr 2022.

