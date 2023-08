Sie ist 23 Jahre alt, hauptberuflich Fitnesstrainerin und hilft in ihrer Freizeit auf dem elterlichen Hof in Seekirchen am Wallersee (Flachgau) mit: Celina Gschaider bringt damit beste Voraussetzung mit, beim Voting um das Titelbild des Jungbauernkalenders 2024 tatsächlich auf dem Cover zu landen.

TITELBILD VOTING - #jungbauernkalender 2024 Stimme JETZT mit einem Like, Kommentar und Follow ab und hilf Celina auf das... Gepostet von Jungbauernkalender am Freitag, 4. August 2023

Denn die hübsche Flachgauerin kennt sich am Bauernhof aus: "Meine Eltern besitzen 27 Kühe und betreiben den Hof im Nebenerwerb. In meiner Freizeit helfe ich da natürlich mit. Ausmisten, melken und Co sind also nichts Unbekanntes für mich", so Gschaider im Gespräch mit SALZBURG24 am Montag. Das Leben auf dem Land verkörpere für sie "Liebe, Familie, die Schönheit der Natur und die Kraft der Gemeinschaft."

Salzburgerin bewirbt sich spontan für Jungbauernkalender

Dass die Salzburgerin beim Jungbauernkalender mitmacht, war eine spontane Entscheidung, wie Gschaider weiter erzählt: "Die Werbung dazu ist mir auf Instagram untergekommen. Ich habe mich dann mit meiner Mama und meiner Oma abgesprochen und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich einfach einmal bewerben sollte." Das hat dann auch umgehend geklappt, nun hat die 23-Jährige sogar beste Chancen, auf das Titelbild zu kommen.

Celina Gschaider bei Voting auf Platz drei

Insgesamt 25 Jungbäuerinnen und Jungbauern aus Österreich und Deutschland treten in einem Online-Voting gegeneinander im Rennen um das Cover-Bild an. Abgestimmt werden kann noch bis Freitag (18. August) per Like und Comment auf Instagram und Facebook. Die Interaktionen werden anschließend zusammengezählt und so der oder die Sieger:in ermittelt. "Ich liege aktuell auf Platz drei. Vor mir sind nur noch Jessi und Alisa", gibt Gschaider einen Einblick.

Für die Flachgauerin war es übrigens das erste Mal, dass sie als Model vor einer Kamera stand. "Es war ungewohnt, fast schon etwas überfordernd. Überall waren Kameras und ständig wurde mein Make-Up ausgebessert. Es war aber wirklich spannend und hat echt Spaß gemacht", schildert Gschaider ihre Eindrücke. Will die 23-Jährige also weiter als Model arbeiten? "Hauptberuflich eher nicht, nebenbei aber durchaus vorstellbar", sagt sie mit einem Lächeln.

Der Jungbauernkalender für das Jahr 2024 wird im Oktober vorgestellt. Ob letztendlich Celina Gschaider vom Cover lacht und das Titelbild somit von einer Salzburgerin kommt, wird sich am Freitag herausstellen.

(Quelle: SALZBURG24)