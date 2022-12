Winterlich-verschneit, aber auch frostig, ist es in Salzburg zum heutigen Wochenstart. Auf Schal, Haube und Handschuhe haben wohl die wenigsten am Montagmorgen verzichtet. Um 8 Uhr Früh wurden -18,7 Grad auf der Rudolfshütte in Uttendorf gemessen, -22,4 Grad waren es am Sonnblick (beide Pinzgau). Aber auch in St. Michael im Lungau war es mit -17 Grad noch sehr kalt, genauso wie in Radstadt (Pongau) mit -17,3 Grad.

Schmittenhöhe und Rudolfshütte als Kältepole

Schmittenhöhe und Rudolfshütte werden mit bis zu -10 bzw. -12 Grad am heutigen Tag die Kältepole bleiben, prognostiziert Ubimet-Meteorologin Jessica Spengler im SALZBURG24-Interview. In den Tälern im Lungau seien tagsüber ca. -8 Grad zu erwarten, in Mittersill (Pinzgau) -7. Etwas „wärmer“ dürfte es in und um die Landeshauptstadt werden. In der Mozartstadt rechnet Spengler mit -2 Grad, in Mattsee, Straßwalchen (beide Flachgau) oder Golling (Tennengau) mit -3 bis -4 Grad.

Weitere frostige Nacht in Salzburg

In der Nacht auf Dienstag und in den frühen Morgenstunden wird es dann noch einmal richtig kalt. „Auf den Bergen rechnen wir mit bis zu -21 Grad, das ist im Winter nichts Außergewöhnliches. Aber auch in der Stadt Salzburg wird es mit -13 Grad richtig zapfig. Da wollen viele bestimmt nicht mehr mit dem Rad zur Arbeit fahren“, gibt die Expertin einen Ausblick. Mit -11 Grad rechnet Spengler nachts in Bischofshofen (Pongau), in Mittersill sollen es -15 Grad und in Taxenbach (Pinzgau) -16 Grad werden.

Viel Sonne und kaum Niederschlag am Dienstag

Danach dürfte das Temperaturen-Tief allerdings vorerst überstanden sein, sagt die Meteorologin: „Morgen Früh wird es verbreitet freundlich, es gibt keine Wolkendecke und viel Sonnenschein. Das würde ich schon fast Kaiserwetter nennen.“ Denn auch Niederschläge seien morgen kaum in Sicht. Bis Mittag würden die Temperaturen noch im Minusbereich bleiben.

Gefrierender Regen am Mittwoch

Ab Mittwoch wird es dann wieder milder, gibt die Wetter-Expertin einen Mini-Ausblick. Allerdings sei in der Früh in den nördlichen Landesteilen, also im Flach- und Tennengau, zeitweise gefrierender Regen möglich. Seid also vorsichtig am Weg in die Schule, Uni oder ins Büro: Die Straßen können sehr glatt werden. Ab Mittwochmittag rechnet Spengler wieder mit Temperaturen über 0 Grad. „Nachdem es vorerst wieder etwas milder wird, zeigen die meisten Modelle gegen Ende der Woche erneut eine Abkühlung. Es wird zwar kalt, aber nicht mehr so extrem“, sagt Spengler abschließend.

