Jetzt heißt es die Sonnenstrahlen noch einmal richtig genießen, bevor eine Kaltfront ab Montag wieder für weniger frühlingshaftes Wetter sorgt. Es wird regnerisch und deutlich kühler.

Montag erst ab Nachmittag stellenweise sonnig

Nach einem halbwegs frühlingshaften Wochenende startet die Woche am Montag bereits mit der nächsten Kaltfront: Damit ist es großteils dicht bewölkt und vor allem während der ersten Tageshälfte regnerisch, kündigte Geosphere Austria am Sonntag an. Von Westen her lockert es jedoch mit steigendem Luftdruck tagsüber zusehends auf und die Sonne zeigt sich öfter. Sonst bleibt es auch am Nachmittag leicht schaueranfällig. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen zwölf bis 17 Grad. In der Stadt Salzburg dürften aber nur rund 13 Grad drin sein, im Innergebirg bleiben die Temperaturen stellenweise sogar unter zehn Grad, wie etwa in Flachau (Pongau).

Neue Woche zeigt sich wechselhaft

Auch am Dienstag verbleibt Österreich in einer wechselhaften, nordwestlichen Strömung. Es stellt sich recht verbreitet ein Wechselspiel aus dichteren Wolken und zeitweiliger Sonne ein. Dazu breiten sich von Westen her auch zahlreiche Regenschauer aus. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt dabei an der Alpennordseite. Acht bis 16 Grad sind maximal möglich.

Wochenmitte bleibt regnerisch und kühl

Mit nordwestlicher Höhenströmung und der Zufuhr kühler Luftmassen ziehen am Mittwoch zeitweise noch Wolkenfelder durch. Vor allem am Vormittag können ein paar Schauer von Norden her durchziehen. Stärkere Wolken halten sich generell in den Staulagen entlang der Alpennordseite, wo es noch öfter regnen kann, oberhalb von ungefähr 900 bis 1200 Metern auch schneien. Die Temperaturen liegen im Bundesland zwischen neun und zwölf Grad.

Temperaturen steigen zum Wochenende hin wieder

Einige dichte Wolkenfelder ziehen donnerstags durch, die Sonne zeigt sich aber immer wieder. Besonders im Bergland können isolierte Schauer auftreten, ansonsten bleibt es trocken. Mit elf bis 17 Grad wird es etwas wärmer.

Auch am Freitag ziehen viele Wolken über den Himmel, wodurch es auch gelegentlich etwas regnen kann. Auflockerungen gibt es eher wenige, am meisten noch im Süden. Die Tageshöchsttemperaturen klettern auf 14 bis 19 Grad.

(Quelle: APA)