Die Kirche in Salzburg ist sehr heterogen. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des synodalen Prozesses in der Erzdiözese, die am Dienstag in einem Pressegespräch vorgestellt wurden. Rund 3.000 Menschen waren in den Prozess, der ein breites Stimmungsbild der Kirche liefern sollte, eingebunden, sagte Birgit Bahtic-Kunrath, die die Befragung wissenschaftlich begleitet hat. "Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie Kirche sein soll." Die Zahl der Kirchenaustritte hat im Vorjahr in Österreich wie in Salzburg wieder zugenommen.

APA/GEORG HOCHMUTH Die Kirche holte ein Stimmungsbild von den Salzburger:innen ein (SYMBOLBILD). Zahl der Kirchenaustritte in Salzburg steigt wieder Die Zahl der Kirchenaustritte hat im Vorjahr in Österreich wie in Salzburg wieder zugenommen. In Salzburg sind 6.335 Menschen aus der Kirche ausgetreten, das sind deutlich mehr als noch im Jahr 2020.…

Wunsch nach Änderungen in der Kirche

Seit Oktober vergangenen Jahres hatten die Katholiken in Salzburg einzeln und in Gruppen die Möglichkeit, sich bei Befragungen, Gesprächsforen und einer vorsynodalen Versammlung an dem vom Papst Franziskus eingeleiteten Prozess zu beteiligen. Der Wunsch der Salzburger Gläubigen nach Veränderung, nach strukturellen und spirituellen Reformen – wie beispielsweise Frauenweihe, Zölibat oder Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen – sei groß, sagte Bahtic-Kunrath, die auch das Schlussdokument mitverfasst hat. Gleichzeitig gebe es aber auch viele Katholiken, denen die Traditionen sehr wichtig seien und die diese bewahren wollen.

Kinder und Jugendliche müssten in der Kirche mehr Gehör finden, nannte die Politikwissenschaftlerin eine weitere Erkenntnis. Junge Menschen – allein 900 Burschen und Mädchen haben an einer Kinderbefragung teilgenommen – wünschen sich mehr Lebendigkeit und Lebensfreude von ihrer Kirche. Sie möchten ihre Rollen selbst definieren und fordern mehr Diversität, Inklusion sowie Initiativen zur Bewahrung der Schöpfung. Wie den erwachsenen Befragten auch geht es den jungen Katholiken um eine Kirche auf Augenhöhe.

Kritik an Pfarrverbänden

Als dritte zentrale Erkenntnis gebe es den Wunsch nach kleinen, übersichtlichen Strukturen, um den Glauben zu leben. Dahinter stehe oft die Kritik an den Pfarrverbänden. "Die Pfarre ist der Kern der christlichen Weggemeinschaft", sagte Bahtic-Kunrath. Hier gilt es auch anzusetzen. Der synodale Prozess habe in Salzburg nämlich gezeigt, dass es zwar viele Anliegen – wie Frauenweihe oder Zölibat – gebe, die auf der Ebene der Weltkirche gelöst werden müssten. Aber sehr viele Wünsche betreffen Dinge, die man vor Ort verändern könne. Beispielsweise die Gestaltung von Gemeinschaft oder die Entlastung von Priestern durch die Einbindung von Laien.

Das Salzburger Schlussdokument unter dem Titel "Gemeinschaft, Teilhabe, Sendung" wird im nächsten Schritt in der Bischofskonferenz mit den Dokumenten der anderen Diözesen verknüpft. Danach werden die österreichischen Positionen für die Vorbereitung der Bischofssynode 2023 nach Rom gesandt, sagte Erzbischof Franz Lackner. Dort sollen dann die Anliegen aus aller Welt gehört werden.

(Quelle: APA)