Der große Vorteil, wenn Ärztinnen und Ärzte impfen sei, dass sie ihre Patienten umfassend betreuen und ihnen "Sorgen und Ängste nehmen können". Zusätzlich werden auch die Impfstraßen des Roten Kreuzes aktiviert, um eine schnelle und sichere Impfung zu gewährleisten, wie Stöckl in einer Aussendung mitteilt. Ein Vorgehen wie in Niederösterreich, wo stufenweise Impfwillige aller Altersgruppen einen Impftermin buchen können, hält er nicht für sinnvoll.

So viele Impfdosen wie noch nie

„Die nächsten zwei Wochen werden erfreuliche Rekordwochen in Salzburg. Wir bekommen so viele Impfdosen wie noch nie. Allein in der Kalenderwoche 18 werden 29.050 geliefert, damit machen wir einen großen Schritt nach vorne, können die Personen über 65 Jahre so weit abschließen. Logistisch sind wir ja für weitaus mehr aufgestellt, auch die innerbetrieblichen Impfungen starten voraussichtlich in der zweiten Maihälfte“, so Stöckl.

Über 54.000 Impfdosen bis Mai

Für die nächsten zwei Wochen kann in Salzburg mit über 54.000 Impfdosen gerechnet werden. Diese sind vorrangig für alle über 65-Jährigen vorgesehen. Darüber hinaus können noch in der laufenden Woche aufgrund der Freigabe des Impfstoffes von Johnson&Johnson auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 24-Stunden-Pflege immunisiert werden. Mit einer zusätzlichen Lieferung von 2.510 Dosen Moderna werden außerdem bereits jetzt die engen Haushaltskontakte von Schwangeren geimpft.

Land Salzburg/Landesstatistik

Unsicherheit bei Älteren

Stöckl betont: „Durch die starke Partnerschaft mit der Ärztekammer und dem Roten Kreuz erreichen wir unser gemeinsames Ziel, die Bevölkerung so schnell, wie es die Lieferungen zulassen, gegen das Virus zu schützen." Die Zusammenarbeit mit der Ärztekammer sei besonders, aber nicht nur bei den älteren Personen und Risikogruppen wichtig, da im Zusammenhang mit der Impfung häufig noch Unsicherheit herrsche.

Salzburg Spitzenreiter bei Vollimmunisierung

Die Verteilung des Impfstoffes an die Ordinationen dauert etwas länger. Im Durchschnitt komme es zu Verzögerungen von drei bis vier Tagen. Das nehme man gerne in Kauf, sagte der Gesundheitsreferent. Zudem habe man von Anfang an darauf Wert gelegt, dass die zweite Impfung gesichert ist. „Deshalb liegen wir bei der Vollimmunisierung in Österreich ganz vorne", so der Gesundheitsreferent. Die Auswirkungen dessen seien bereits spürbar. „Seit Beginn der Impfung sterben weitaus weniger Menschen, und die Lage in den Intensivstationen hat sich stabilisiert."

Einrichtung mobiler Impfstraßen

In Salzburg gibt es in jedem Bezirk mindestens eine Impfstraße, diese werden vom Roten Kreuz professionell abgewickelt. „Das Konzept hat sich nun schon mehrfach bewährt, und die Impfungen laufen. Wir haben mit unseren Straßen eine Kapazität von rund 40.000 Impfungen pro Woche, davon sind wir derzeit aufgrund der geringen Liefermengen aber weit weg. Wir hoffen auf die nächsten Wochen und die angekündigten Dosen“, erklärt Landesrettungskommandant Anton Holzer. Dann können weitere mobile Impfstraßen eingerichtet werden. Insgesamt seien für Salzburg mehr als 50.000 Dosen pro Woche vorgesehen.

Priorität 3 ab Mitte Mai

Abgesehen von Personen über 65 Jahre und Menschen mit Vorerkrankungen sowie erhöhtem Risiko, die ja bereits immunisiert werden, rücken Mitte Mai auch alle anderen der Priorität 3 in den Fokus. „Damit können wir voraussichtlich ab der zweiten Maiwoche starten, sofern die Lieferungen wie angekündigt eintreffen. Wir bemerken aber auch, dass sich viele der Priorität eins und zwei erst jetzt vormerken. Diese gilt es natürlich auch zu berücksichtigen“, so Stöckl.

Land Salzburg/Landesstatistik/lt.e-impfpass

Stand der Impfung in Salzburg (Stand 29. April, 9 Uhr)

165.408 Dosen bisher in Salzburg verimpft

116.702 Erstimpfungen bisher

48.706 Zweitimpfungen bisher

54.150 Impfdosen für die kommenden zwei Wochen

222.150 Personen bisher vorgemerkt

82,7 Prozent der über 85-Jährigen in der Gesamtbevölkerung geimpft

77 Prozent der 75- bis unter 85-Jährigen in der Gesamtbevölkerung geimpft

47,6 Prozent der 65- bis unter 75-Jährigen in der Gesamtbevölkerung geimpft

Voraussichtliche Lieferungen im Überblick

Die 54.150 Impfdosen, die in den nächsten zwei Wochen in Salzburg erwartet werden, teilen sich wie folgt auf:

Kalenderwoche 18:

Gesamt: 29.050

2.760 AstraZeneca

2.690 Moderna

21.800 Biontech/Pfizer

1.800 Johnson&Johnson

Kalenderwoche 19:

Gesamt: 25.100

4.700 Moderna

20.400 Biontech/Pfizer

Noch offen: AstraZeneca

(Quelle: SALZBURG24/APA)