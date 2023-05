Langes Wochenende sorgt für Stau-Alarm in Salzburg

Ein langes Wochenende, dazu noch ein sportliches Event in der Stadt Salzburg – und fertig ist eine Mischung, die ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit sich bringt. Christi Himmelfahrt am morgigen Donnerstag nutzen viele dafür, am Freitag Urlaub zu nehmen und damit vier Tage am Stück freizumachen. Ausflüge und Kurzurlaube stehen daher vermehrt auf dem Programm, weswegen die Verkehrsclubs ARBÖ und ÖAMTC gleichermaßen mit Staus rechnen.

Staus in Restösterreich prognostiziert

Viel Verkehr auf den Straßen und Salzburg und Restösterreich ist daher vorprogrammiert. „Der Großteil wird schon am Mittwochnachmittag und -abend aufbrechen. Mit Verzögerungen sollte man daher auf den Ausfallsrouten der größeren Städte rechnen. Längere Zeitverluste befürchten wir vor allem Sonntagabend, wenn dann alle gleichzeitig die Rückfahrt antreten“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Verkehrsmeldungen in Echtzeit

Zudem ist im grenznahen Oberösterreich auch noch die Salzkammergutstraße (B145) am Westufer des Traunsees in Fahrtrichtung Bad Ischl gesperrt. Bei Altmünster ist zwar eine Umleitung eingerichtet, diese ist aber gute elf Kilometer lang. „Wer von Norden her nach Ebensee will, soll diese Umleitung nutzen. Nach Bad Ischl ist man schneller, wenn man gleich über das Ostufer des Attersees, die Seeleiten Straße (B152), ausweicht“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Salzburg Marathon am Wochenende

Das verlängerte Wochenende steht in der Landeshauptstadt ganz im Zeichen des Salzburg Marathons. Der Hauptbewerb geht am Sonntag über die Bühne, das Programm startet aber bereits die Tage zuvor. Am Freitagabend startet im Volksgarten um 19:15 Uhr der 5,5 Kilometer lange Salzburger Frauenlauf. Am Samstag findet im Volksgarten ab 15:15 Uhr bzw. 18:30 Uhr der Mini-Marathon und Junior-Marathon bzw. „#OneMileForASmile Inclusion Run“ statt.

Der Start des Hauptbewerbs ist am Sonntag um 9 Uhr bzw. 9:10 Uhr im Bereich zwischen Griesgasse und Ferdinand-Hanusch-Platz in der Salzburger Altstadt. Bereits um 8:45 Uhr geht es für den 10K-City-Run in der Hofstallgasse los. Ziel ist für alle Läufe am Sonntag die Hofstallgasse.

40 Straßen in Innenstadt gesperrt

Am Samstag sind die Verkehrsauswirkungen noch relativ gering. Ganz anders sieht die Situation am Sonntag aus. „Rund 40 Straßenverbindungen sind von zeitweisen und teilweisen Sperren betroffen. Darunter sind unter anderem die Hellbrunner Straße, Augustiner Straße, Nikolaus-Lenau-Straße, Griesgasse oder Bürgerspitalgasse. Die erste Sperre wird bereits um 0 Uhr in der Hofstallgasse verhängt. Das ist auch gleichzeitig die letzte Sperre, die um 20 Uhr aufgehoben wird“, erklären die ARBÖ-Verkehrsexperten. Andrea Ofner vom ÖAMTC Salzburg empfiehlt daher die Anreise mit den Öffis: „Mit dem Auto sollte man Park & Ride-Möglichkeiten am Stadtrand nützen und mit den Öffis ins Zentrum fahren.“

Busse fahren nach Sonderfahrplan

Wegen des Salzburg Marathons am Sonntag stellt die Salzburg AG die Busse in der Stadt Salzburg auf einen Sonderfahrplan um. Große Teile in der Stadt werden im Zeitraum von 8:30 bis ca. 15:30 Uhr für die Obusse und Autobuslinien nicht befahrbar sein und diese verkehren deshalb nach einem Sonderfahrplan, heißt es in einer Aussendung.

Der Start des Marathons findet zwischen Ferdinand-Hanusch-Platz und Griesgasse statt, weswegen der Bereich und der Franz-Josef-Kai bereits ab 4:30 Uhr wegen der Aufbauarbeiten für jeden Verkehr gesperrt wird.

Startnummer gilt als Busticket

Die Linien 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 27 und 28 werden bis ca. 8.30 Uhr geteilt geführt bzw. großräumig umgeleitet. Ab ca. 8:30 Uhr bis ca. 15:45 Uhr verkehren die Obus- und Autobuslinien nach dem Sonderfahrplan. Sämtliche Haltestellen entlang den Umleitungsstrecken werden bei Bedarf bedient.

Alle Informationen zum Sonderfahrplan gibt es an den Haltestellen sowie in der SalzburgMobil-App. Für weitere Fragen steht der Kundenservice der Salzburg AG unter kundenservice.verkehr@salzburg-ag.at oder 0800/220 050 zur Verfügung.

Von 19. Mai bis 21. Mai 2023 gelten die Startnummern (und/oder Anmeldebestätigungen) für den Salzburg Marathon (Juniormarathon/Staffelmarathon, Frauenlauf, Halbmarathon und CityRun) als Fahrscheine in der Kernzone Salzburg für die Hin-­ und Rückfahrt ab jeweils drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis Betriebsende.

Wo mit Verkehrsverzögerungen zu rechnen ist

Tauernautobahn (A10), vor den Tunneln zwischen Kuchl und Knoten Pongau, vor dem Tauerntunnel, vor dem Katschbergtunnel und vor den Tunnel zwischen Paternion und Knoten Villach sowie im Baustellenbereich bei Spital/Drau

Verbindung München-Salzburg (A8), abschnittweise zwischen Rosenheim und Salzburg

Verbindung Rosenheim-Kufstein (A93), vor dem Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein in Bayern

Brennerautobahn (A13), Richtung Italien, vor der Mautstelle Schönberg und zwischen Matrei und Brennerpass

Italienische Brennerautobahn (A22), Richtung Süden, vor der Mautstelle Sterzing/Vipiteno in Südtirol

Fernpassstraße (B179), vor allem vor den Portalen des Grenztunnels Vils/Füssen und des Lermoosertunnels

Innkreisautobahn (A8), vor den Baustellenbereichen bei Ried/Innkreis und Ort/Innkreis

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereichen bei Inzersdorf/Krems und zwischen Übelbach und Knoten Deutschfeistritz sowie vor dem Gleinalmtunnel

