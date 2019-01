In der Nacht wird zudem ein starker Sturm erwartet, dazu kommt mehr Schnee.

Die Lawinensituation in Salzburg im Überblick:

Osterhorngruppe Gefahrenstufe Vormittags: 3, Nachmittags: 3

Gefährdetste Hangrichtungen: Vormittag: N, NO, O, SO, S

Nachmittag: N, NO, O, SO, S, SW

Gefährdetster Höhenbereich: Vormittag: oberhalb 1300 m

Nachmittag: oberhalb 1200 m



Nordalpen Gefahrenstufe Vormittags: 3, Nachmittags: 4

Gefährdetste Hangrichtungen: Vormittag: N, NO, O, SO, S

Nachmittag: alle

Gefährdetster Höhenbereich: Vormittag: oberhalb 1500 m

Nachmittag: oberhalb 2000 m



Inneralpine Grasberge Gefahrenstufe Vormittags: 3, Nachmittags: 3

Gefährdetste Hangrichtungen: Vormittag: N, NO, O, SO, S

Nachmittag: N, NO, O, SO, S, SW

Gefährdetster Höhenbereich: Vormittag: oberhalb 1500 m

Nachmittag: oberhalb 1400 m



Hohe Tauern Gefahrenstufe Vormittags: 3, Nachmittags: 3

Gefährdetste Hangrichtungen: Vormittag: N, NO, O, SO, S, SW

Nachmittag: alle

Gefährdetster Höhenbereich: Vormittag: oberhalb 1600 m

Nachmittag: oberhalb 1500 m



Niedere Tauern Gefahrenstufe Vormittags: 3, Nachmittags: 3

Gefährdetste Hangrichtungen: Vormittag: N, NO, O, SO, S, SW

Nachmittag: alle

Gefährdetster Höhenbereich: Vormittag: oberhalb 1600 m

Nachmittag: oberhalb 1500 m



Nockberge Gefahrenstufe Vormittags: 2, Nachmittags: 2

Gefährdetste Hangrichtungen: alle

Gefährdetster Höhenbereich: oberhalb 1600 m

Gefahrenbeurteilung

Verbreitet „erhebliche“ Lawinengefahr (Stufe 3). Im Lauf des Nachmittags steigt die Gefahr in den Nordalpen oberhalb von etwa 2000 Meter auf „groß“ (Stufe 4) an. In den Lungauer Nockbergen ist sie überwiegend „mäßig“ (Stufe 2). Hauptproblem ist am Dienstag der aufziehende Sturm, der ab Mittag stark und umfangreich neuen Triebschnee bildet. Dieser ist durch Wintersportler leicht störbar, das Gewicht einer Person reicht aus. Daher „erhebliche“ Triebschneesituation, wobei die Gefahrenstellen im Gelände im Tagesverlauf mehr werden. Heikel ist der Bereich ab dem lichten Waldrand aufwärts. Die meisten Gefahrenstellen entstehen in Rinnen und im erweiterten Ostsektor (N-O-S-SW).



Spontane Lawine aus höheren Einzugsgebieten die mittelgroß oder groß werden könnten sind am Dienstag wenig wahrscheinlich. Am heikelsten ist derzeit die Zone Hochkönig-Süd. Die Aktivität der Gleitschneelawinen unter 1.700 Metern hält an und betrifft extrem steiles Grasmattengelände. Aufgrund der großen Schneemenegen sind auch mittelgroße Abgänge möglich.

Aufbau der Schneedecke

Am Montag war die Setzung bis auf rund 2000 Meter markant zu spüren, weiter oben abgeschwächt. Neuschnee gab es nur wenig. Die Nacht war aufgelockert und in den Morgenstunden hat wie erwartet leichter Schneefall eingesetzt. Am Dienstag verfrachtet der aufziehende Sturm ab etwa Mittag stark und mit zunehmender Höhe auch umfangreich. Der neue Triebschnee ist wahrscheinlich sehr leicht zu stören. Tiefere Schwachschichten sind kaum zu stören. Sprengversuche waren am Montag durchwegs negativ. Mit der kommenden Auflast wird ein Stören von tieferen Schichten ab etwa 2000 Meter aufwärts wieder wahrscheinlicher.