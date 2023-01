Die heftigen Schneefälle der letzten Tage haben im Süden Österreichs – besonders in Kärnten – in den Tälern Schäden hinterlassen. Doch auch auf den Bergen machten sich die Massen bemerkbar. In Sportgastein im Pongau und Spittal an der Drau (Kärnten) gingen jeweils Lawinen ab und erfassten Wintersportler. Ein 28-jähriger Österreicher ist Mittwochmittag bei einem Lawinenabgang im "Hollbrucker Tal" im Gemeindegebiet von Kartitsch in Osttirol verschüttet und offenbar erst nach einigen Stunden aus den Schneemassen geborgen worden. Am Abend erlag der junge Mann schließlich in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei.

Schneefall in Salzburgs Bergen

Nun soll es laut Geosphere Austria am Freitag und Samstag in den Bergen wieder leicht schneien. Nach einer kurzen Hochdruckphase am Sonntag erreicht uns in Salzburg zu Beginn der kommenden Woche eine Kaltfront, die erneut Schnee und Regen bringen soll. „Die Prognose für Lawinen ist sehr komplex, weshalb man nicht weit in die Zukunft blicken kann“, erklärt Metrereologe Michael Butschek von Geosphere Austria im Gespräch mit SALZBURG24. Somit könne man noch keine detaillierten Einschätzungen geben, wie sich der Neuschnee auf die Situation auf den Bergen auswirken wird.

Salzburger Lawinenwarndienst Der Lawinenwarnbericht für das Bundesland Salzburg am 26. Jänner 2023. ​

Bergrettung warnt Tourengeher vor Lawinen

Dennoch sei die Gefahr auf den Bergen derzeit nicht zu unterschätzen, wie die Sprecherin der Salzburger Bergrettung, Maria Riedler, auf S24-Anfrage bestätigt. Sie befindet sich momentan mit der Lawinenhundestaffel in Zauchensee (Pongau), wo sie die instabilen Schneeschichten beobachte. „Die alten Schichten haben sich noch nicht gefestigt, was für einen schlechten Aufbau sorgt“, erklärt die Bergretterin. Noch vor dem angekündigten Neuschnee wurde Warnstufe 3, also „mäßige“ Lawinengefahr ausgerufen. „Das ist genau die Stufe, in der die meisten Unfälle passieren“, warnt Riedler.

Wintersportler sollen umsichtig sein

Die Expertin rät besonders Tourenskigehern umsichtig zu sein, nie alleine unterwegs zu sein und die Lageberichte für das Gebiet sorgfältig zu studieren. „Weniger Risiko zu nehmen, ist meistens gesünder!“

Wetterbericht für eure Gemeinde

Damit ihr bei euren Skitouren nichts Wichtiges vergesst, findet ihr hier eine Checkliste mit allem, was ihr beachten solltet:

LVS-Training absolvieren

Neue und hochwertige Batterien ins LVS-Gerät geben

Funktionierende Lawinen-Schaufel mitnehmen

Funktionierende Sonde einpacken

Airbag-Rucksack dabei haben

Biwaksack im Rucksack mitbringen

Erste-Hilfe-Packerl einstecken

Skiservice zu Saisonbeginn machen lassen

Körperliche Fitness abchecken

Sorgfältige Tourenplanung (Skitourenführer, Apps)

Auf Wild achten

(Quelle: SALZBURG24/APA)