Eine Kaltfront bringt heute kräftigen West- bis Nordwestwind und somit auch kühlere Luft nach Salzburg, erklärt Meteorologin Yasmin Markl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) im SALZBURG24-Interview. „Gestern lag das Temperatur-Minimum noch bei -5 Grad in Radstadt im Pongau, das Maximum waren 13 Grad im Flachgau.“

Ab Freitag wieder kalt in Salzburg

Den heutigen Mittwoch und den morgigen Donnerstag sieht Markl noch als Übergangstage, bevor es dann ab Freitag wieder richtig frostig wird: „Im Lungau liegen die Temperaturen bei -15 Grad, im Pinzgau und Pongau bei -12. Und auch im Flachgau wird es frostig bei Temperaturen zwischen -6 und -2 Grad.“ Das sei ein Unterschied von rund 10 Grad, merkt Markl an.

Niederschläge vor allem im Süden

Es werde aber nicht nur kalt, sondern auch niederschlagsreich. Schon heute Vormittag hat es in Salzburg stellenweise geschneit, zum Beispiel in weiten Teilen des Pinzgaus und Pongaus sowie in Abtenau (Tennengau). „Den Hauptniederschlag wird es heute geben, die Front zieht von Norden über das Land. Am Nachmittag gibt es Niederschlag im Süden, am Abend und in der Nacht fast ausschließlich im Lungau.“

Tauern als Neuschnee-Hotspot

Die größten Neuschneemengen seien also im Süden, ca. ab einer Höhe von 1.000 Metern, zu erwarten. „Am meisten wird es wohl in den Tauern und im Lungau schneien, da kann es bis zu einen halben Meter Neuschnee geben.“ In den Nordalpen sei mit zehn bis 30 Zentimetern zu rechnen. Für alle, die das lange Wochenende auf Salzburgs Pisten verbringen wollen, scheinen die Bedingungen also gut zu sein.

Lawinengefahr steigt durch Wind

Der frische Schnee in Kombination mit dem starken Wind kann aber für Wintersportler gefährlich werden, warnt die Meteorologin: „Schneeverwehungen können gerade was Lawinen betrifft zu prekären Situationen führen.“ Vor allem, weil es am Fenstertag am Freitag schön und sonnig werde, sollten Skifahrer, Tourengeher und Co unbedingt den Lawinenlagebericht checken und besonders vorsichtig sein, appelliert Markl.

Lage verschärft sich

Die Lawinenlage würde sich ab heute deutlich verschärfen, schildert Michael Butschek vom Lawinenwarndienst: „In den Hochlagen geht es in Richtung Stufe drei. Das liegt schon im oberen Bereich der Gefährdung. Sonne und schönes Wetter vermitteln außerdem oft trügerische Sicherheit.“

Täler eher angezuckert

Anders sieht es rund um die Landeshauptstadt aus: Für eine Schneedecke sei es heute noch zu warm, sagt Markl. Wenn es dann kalt genug wäre, ziehe der Niederschlag schon in den Süden. Am morgigen Drei-Königs-Tag allerdings sei es möglich, dass etwas Schnee am Boden liegen bleibt, wenn dieser nicht zu warm sei: „Da geht es um Nuancen“, weiß die Expertin. Während die Täler am Wochenende wohl eher nur angezuckert sein werden, wächst die Schneedecke auf den Bergen. Bei Touren sei die Planung das Um und Auf, sind sich die Meteorologin und der Lawinenexperte einig.

