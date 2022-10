Seit März dieses Jahres können Kund:innen von dmLive über die App einkaufen. Der neue Kanal, bei dem Einkaufen zum Event wird, ist in Asien schon längst gängige Praxis. Und mehr und mehr schwappt dieser Trend nun auch nach Europa und wird – so glaubt man dem Expert:innen-Talk der diesjährigen Medientage auch bald hierzulande eine Ergänzung zum Online-Shopping.

Wie funktioniert Live-Shopping bei dm?

Die Verkaufsshow wird über die dm-App aktuell jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr live gestreamt. Eine Moderatorin präsentiert gemeinsam mit Expert:innen oder Influencern die jeweiligen Produkte – ein bisschen so, wie man es vom Homeshopping über das Fernsehen kennt. Der Unterschied: Die Kund:innen können über die Chat-Funktion Fragen stellen und die Produkte direkt im Bild in den Warenkorb legen und in weiterer Folge bestellen. Und freilich warten auf die Kund:innen auch Goodies. Neben einem Gewinnspiel gibt es in der Show „exklusive Vorteilscoupons, die entweder direkt bei der Bestellung über die Mein dm-App, im Online-Shop oder in der Filiale eingelöst werden können“, sagt Petra Gruber, Ressortleiterin Marketing und Einkauf, im Interview mit SALZBURG24. Zur Teilnahme an einer Live-Show in der App benötigt man ein Kundenkonto. Seit kurzem wird die Show zudem auch auf Youtube übertragen. Inhaltlich setzt man auf eine Vielfalt von Themen wie Schönheit, Gesundheit, Baby, Foto, Haushalt, Tiernahrung und Saisonales. Damit erreiche man eine breite Zielgruppe, schildert Gruber.

dm Petra Gruber, Ressortleiterin Marketing und Einkauf, beantwortet die Fragen von SALZBURG24.

Einkaufen, wie im Laden – nur über das Handy

Den neuen Weg habe dm eingeschlagen, nachdem man erkannt habe, dass sich der Online-Handel nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie überproportional entwickelt. „Im Gegensatz zu eindimensionalen Kanälen der großen Online-Händler setzen wir bei dm auf ein integriertes Konzept, also dem vernetzten Einkaufen zwischen stationären Läden und digitalem Shop sowie Serviceleistungen. Mit dmLIVE übertragen wir dieses Prinzip auf das Smartphone“, so Gruber.

dm trifft Zahn der Zeit

Das Shopping-Format, zu dem sich viele Kund:innen sogar häufig vorab verabreden, habe sich mittlerweile zu einem bewährten Absatzkanal entwickelt, der laufend Umsatzzuwächse erzielt, so die Bilanz nach nur sieben Monaten. „Die Zuschauerzahlen pro Show bewegen sich im vierstelligen Bereich“, so Gruber. Und auch die Zahl der Bestellungen und Couponeinlösungen sprächen dafür, dass die Kund:innen das neue Angebot „mit Begeisterung“ wahrnehmen. Keine konkreten Zahlen wollte Gruber zur Verweildauer, also der Zeit wie lange die Zuschauer:innen bei der Show dabei bleiben, nennen. Auf den Medientagen sprach eine Vertreterin der GroupM, die das Format für die Drogeriemarkt-Kette produziert, von rund 30 Minuten. Nach dem Motto „der Erfolg gibt recht“, dürfte die Strategie damit bestätigt sein. Vergleichswerte anderer Anbieter aus Europa liegen nämlich deutlich darunter.

"Live-Shopping wird an Bedeutung gewinnen"

dmLIVE sei nicht nur ein zusätzlicher Vertriebskanal, sondern auch "eine weitere Möglichkeit, mit unseren Kunden in Dialog zu treten und ihnen Produktinspirationen sowie Beratung zukommen zu lassen, sagt Gruber. Das Format werde daher nach dm Österreich auch auf weitere Länder ausgerollt. „Wir gehen davon aus, dass das Thema Live-Shopping in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen wird.“

Somit steht uns Konsument:innen wohl eine völlig neue Ära des Einkaufens – mit all ihren Vor- und Nachteilen – bevor. Shopping als Event inszeniert, zwischen Teleshopping und Tupperparty.

(Quelle: SALZBURG24)