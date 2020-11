Für die Erhebung der aktuellen Auslastung seit Beginn des zweiten Lockdowns hat das Land eine Blitz-Umfrage durchgeführt. "438 von insgesamt rund 600 öffentlichen und privaten Einrichtungen haben in der kurzen Zeit geantwortet", schildert Klambauer im Telefonat mit SALZBURG24 und führt aus: "Landesweit besuchen 39 Prozent der Kinder die Bildungseinrichtungen, in der Landeshauptstadt sind es 35 Prozent."

Ein Stadt-Land-Gefälle könne man nicht erkennen. Durchschnittlich sieben Kinder werden betreut. Angaben über das dafür eingesetzte Personal konnte die Landesrätin vorerst nicht machen.

Kindergärten und Krabbelstuben geöffnet

Klambauer setzte sich bis zuletzt für die Offenhaltung ein – auch wenn die Eltern keinen systemrelevanten Beruf haben. "Im ersten Lockdown wurde auf Eltern teils massiver sozialer und beruflicher Druck ausgeübt. Außerdem haben wir erlebt, dass Kinder mit geringen Deutschkompetenzen gravierend zurückgefallen sind." Umso wichtiger sei es jetzt, dass die Bildungseinrichtungen geöffnet bleiben.

APA/HERBERT NEUBAUER Salzburgs Kindergärten bleiben im Lockdown offen Der neuerliche Lockdown, der ab morgen bis zum 6. Dezember gilt, stellt viele Familien vor Herausforderungen. In Salzburgs Kindergärten ist eine Betreuung trotzdem möglich, stellt Landesrätin Andrea …

Eine Tendenz für die kommenden zwei Wochen könne man derzeit noch nicht treffen. Klambauer rechnet jedenfalls nicht mit einer größeren Zu- bzw. Abnahme der Kinder in Bildungseinrichtungen.

Keine Cluster-Zunahme in Bildungseinrichtungen

In kleinen Gruppen – unter Einhaltung bestehender Hygiene- und Präventionsmaßnahmen sowie unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen – soll das Corona-Infektionsrisiko möglichst gering gehalten werden. Und um Kindergruppen zu verkleinern, könne die Betreuung einer Kleingruppe einer erfahrenen Zusatzkraft übertragen werden. "Kinderbildungseinrichtungen und Eltern leisten derzeit einen immensen Beitrag, um die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren."

NEUMAYR "Wir lassen kein Kind zurück“, sagt Landesrätin Andrea Klambauer. (ARCHIVBILD)

In Salzburgs Kindergärten habe man bislang keine Cluster-Zunahme verzeichnet, betont die Landesrätin. Aktuell sind übrigens fünf Prozent der Pädagoginnen und Pädagogen in Salzburg Corona-positiv oder Kontaktperson 1.

Rückgang bei betreuten Schulkindern erwartet

Bildungslandesrätin Maria Hutter (ÖVP) rechnet aufgrund der aktuellen Anmeldezahlen indes mit weniger betreuten Kindern an den Schulen bis zur kommenden Woche: "Auf die einzelnen Schultypen aufgeteilt sind es aktuell rund 25 Prozent an Volksschulen, acht Prozent an Mittelschulen und 3,5 Prozent an den AHS-Unterstufen", zeigt Hutter in einer Landesaussendung am Freitag auf.

THEMENBILD ++ Mögliche Schließung von Schulen, leeres Klassenzimmer, aufgrund Coronavirus aufgenommen am 11. März 2020 in Wien. 15 Prozent der Schüler in Schulen betreut Große Unterschiede beim Schulbesuch hat es am ersten Tag der Umstellung auf Distance Learning an Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen gegeben. An manchen Schulen kam im Schnitt nur ein …

(Quelle: SALZBURG24)