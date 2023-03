Die Buslinie 270 vom Salzburger Hauptbahnhof nach Tamsweg bekommt eine Taktverdichtung. Ab September gibt es täglich zusätzlich fünf Busverbindungen nach Eben und drei davon weiter in den Lungau, am Wochenende sind es vier, berichtet das Land Salzburg in einer Aussendung am Donnerstag. Vom Tamsweger Schulzentrum fahren in der Früh und am Abend zwei weitere Busse in die Landeshauptstadt, ab Eben im Pongau sind es künftig täglich sechs Verbindungen mehr. „Salzburgs südlichster Bezirk rückt mit diesen zusätzlichen Busverbindungen näher an den Zentralraum“, kommentiert Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) den geplanten Ausbau.

Wichtiger Schritt zur Öffi-Anbindung des Lungaus

In Summe sind es 355.000 Öffi-Kilometer mehr. „Indem in Eben auch der Park-and-Ride-Platz sowie die Autobahnraststätte bei jeder Fahrt angesteuert werden, haben Pendlerinnen und Pendler attraktive Umsteigemöglichkeiten“, so Stefan Schnöll. Auch für Salzburg Verkehr-Geschäftsführer Johannes Gfrerer ist das künftige Fahrplanangebot „ein wichtiger Schritt, eine bessere Öffi-Anbindung des Lungaus an die Landeshauptstadt zu schaffen.“

Lungau ist klassischer Pendler-Bezirk

Die Nutzung der Linie 270 sei bereits zuletzt stetig gestiegen. „Mit dem 365-Euro-Ticket als ‚Booster‘ steigen immer mehr im Lungau, der ja ein klassischer Pendlerbezirk ist, auf diese umweltfreundliche und attraktive Mobilitätsalternative um. Der Ausbau ist sehr zu begrüßen, schafft ein verbessertes Angebot und deckt die steigende Nachfrage“, sagt Markus Schaflechner, Geschäftsführer des Regionalverbands Lungau. „Positiv ist die Verdichtung auch für den Tourismus, da die Öffi-Anreise immer mehr an Bedeutung gewinnt“, so Schaflechner.

(Quelle: SALZBURG24)