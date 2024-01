In einem Mehrparteienhaus in St. Michael im Lungau brach am Dienstag gegen 19 Uhr ein Brand mit starker Rauchentwicklung aus, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von der Rettung in Krankenhaus Tamsweg eingeliefert.

Feuerwehr St. Michael überprüft Verteilerkasten

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Anwohner den Brand im Verteilerkasten bereits gelöscht. Das Stiegenhaus war verraucht, ein Atemschutztrupp machte sich daran, den Verteilerkasten mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester hin zu kontrollieren, berichtet der Landesfeuerwehrverband in einer Aussendung am Mittwoch.

Grund für den Brand war laut Polizei ein Kurzschluss an einer Elektroinstallation. Am Haus entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Feuerwehr St. Michael war mit 21 Kräften und drei Fahrzeugen vor Ort, das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen und vier Kräften.

(Quelle: SALZBURG24)